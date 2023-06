Doros Judit;

oktatás;tüntetés;diák;tanár;Eger;

2023-06-01 20:08:00

„Orbán Viktornak alattvalók kellenek, akik nem gondolkodnak...” – Egerben is tüntettek a pedagógusi státusztörvény ellen

Az eddigi pedagógustüntetések két nagyágyúja, Molnár Áron NoÁr és Pankotai Lili pezsdítette fel az egri Dobó térre összehívott demonstrációt, miközben a városháza előtt ácsorogva Mirkóczki Ádám volt jobbikos polgármester és több képviselő is csendes szemlélője volt az eseménynek, amelyen kétszáz-kétszázötven ember vehetett részt, köztük sok tanár is.

Egyikük tudósítónknak elmondta: szeretett volna felszólalni a rendezvényen, meg is írta a beszédét, de aztán a fenntartótól érkező jelzések miatt inkább nem mondta azt el. Nincs már olyan sok hátra a nyugdíjig, Egerben ennyi idősen nehezen találna másik állást – tette hozzá.

Az egri tüntetés NoÁr rapjével kezdődött, s az ő tüzes beszédével fejeződött be egy órával később. A kettő között elhangzott: ma Magyarországon az aktív pedagógusok jó része kimerült, fáradt, fásult és szomorú, s egyre kevésbé hiszi már azt, hogy „menő” tanárnak lenni. Egy diák arról beszélt, nem tudtak dolgozatot írni, mert nem volt az iskolában papír, miközben az országban stadionok és felesleges épületmonstrumok emelkednek.

- így kezdte szabadversét Pankotai Lili, felidézve ebben, hogy ő maga a tanárok melletti kiállása miatt a hatalom szemében immár egyszerű diákból közellenség lett, a közszolgálatinak nevezett televízióban „cédának” nevezték, s egyre kevésbé érzi otthon magát itt, miközben elmenni nem akar. Szerinte az országot kiárusították, a kórházakat, iskolákat eladták miközben az erkölcsösségről pedig színes nyakkendős, ereszen csúszkáló urak papolnak.

Molnár Áron NoÁr arra kérte a résztvevőket, vegyenek egy nagy levegőt, és amikor kifújják, jó hangosan üzenjék meg a kormánynak, amit gondolnak róla. Majd azt mondta: nem szabad elfogadni, hogy bárki hangját el akarják hallgattatni, s tanárokat, diákokat félemlítenek meg. Felidézte: Romániában tíz nap óta kétszázezer pedagógus folyamatosan kint van az utcán, s valószínűleg el is fogják érni a céljaikat, majd arra biztatta a magyar pedagógusokat, szülőket, támogatókat, hogy legalább ilyen arányban álljanak ki magukért. - Mi soha nem fogunk erőszakos tüntetést szervezni, mindig a békés, de radikális megoldások mellett leszünk – hangsúlyozta. Majd arra kérte a jelenlevőket, matricázzák tele a várost – ami a magyar törvények szerint groteszk módon szabálysértésnek számít – s ezeken is üzenjenek a kormánynak. A tüntetésen felolvasták egy nyolcvan éven felüli nyugdíjas tanár, Nagy Ibolya matricára írt üzenetét is, amin Vekerdy Tamást idézve azt tolmácsolta: Orbán Viktornak csak alattvalók kellenek, akik nem gondolkodnak.