Kuklai Katalin;

riport;NÉBIH;élelmiszer-ellenőrzés;Lehel Csarnok;

2023-06-02 15:46:00

Rejtett üzenetekkel figyelmeztetik a Lehel Csarnok árusait, ha jönnek a Nébih-ellenőrök

Elkísértük el a Nébih ellenőreit, akik célja sokkal inkább az árusok tájékoztatása, mint büntetése, de ha kell, levetetik a pultokról a fogyasztásra alkalmatlan élelmiszert.

Selmeczi Tamás és Herzog Balázs, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrei kísérnek végig fotós kollégámmal együtt a piacon. Amint felveszik a láthatósági mellényt, és a nyakukba kerül az arcképes igazolványuk, hamarosan a csarnok legeldugottabb szegletében is tudják: ellenőrzés következik. Tamás és Balázs jót mosolyog ezen, hozzászoktak már a hírveréshez. – Minden hatóságnak megvan a kódja, amit bemondanak ilyenkor a hangosbemondóba, például hogy egy zöld szatyrot találtak, ebből az összes árus tudja: a NAV, a munkaügyi hivatal vagy a Nébih ellenőriz éppen – avat be Tamás, aki 30 éve dolgozik ezen a területen; mint mondja, minden kollégáját ő tanította be.

– Az ellenőrzés a zöldség-gyümölcs minőségi szabványok betartásáról szól alapvetően, nem a fogyasztásra való alkalmasságot vizsgáljuk – veszi át a szót Balázs. – Minden zöldségre és gyümölcsre vonatkozik egy általános vagy specifikus szabvány, amely alapján minőségi osztályokba kell sorolni a termékeket, illetve ez tartalmazza azt az előírást is, hogy mit kell feltüntetni a jelölésen. Mi azt el­len­őriz­zük, hogy egy termék megfelel-e ennek. Ha az áru semmilyen formában nem felel meg az előírásoknak, akkor nem forgalmazható. Ha ilyet találunk, akkor azt beszedetjük, és bírságot szabunk ki. Mindig van nálunk ismertetőfüzet, amely tartalmazza a tudnivalókat, azt is szoktuk osztogatni. Alapvető célunk ugyanis a tájékoztatás.

A burgonya esetében ki kellene írni a fajtát, vagy leg­alább azt, hogy főzni vagy sütni való krumpliról van-e szó. Az egyik helyen importgörögdinnyét is árulnak, kisebb szeletekben. Ezt lehet így értékesíteni, de a szigorú higiéniai előírások betartásával: le kell fóliázni a vágott felületet, a kést fertőtleníteni kell a darabolás előtt, és a gyümölcs héját is szükséges lemosni.

Raffai Zsolt standja példaszerű, de az ellen­őrök megmutatják, hogy az okostelefonjukon le tudják kérdezni az őstermelők adatait, így azonnal kiderül, hogy valóban saját termelésű árut forgalmaz-e valaki. Zsolt 17 éve gazdálkodik, azóta árul is a Lehel Csarnokban. – Sokat dolgozunk, de még érdemes. A kereslet folyamatosan változik, mostanában az alapvető dolgok visszaszorultak, inkább a különlegességeket keresik a vásárlók. Még nincs olyan meleg, a zöldségek nagyjából egy hétig értékesíthetők, és ennyi idő alatt nagyrészt el is fogynak – meséli.

A csarnok Váci út felőli részét sokan szegénysornak nevezik, láthatóan okkal. Az itteni áruk nem olyan szépek, jellemzően II. osztályúak, viszont lényegesen olcsóbbak, mint a központi standokon. Egy idős hölgy a – helytelenül – cukorborsónak titulált, 298 forintos zöldborsót válogatja, és amikor érdeklődöm, nem zavarja-e, hogy a nagy része már penészes, a fejét rázza: – Nem, nincs ennek semmi baja! Jó lesz ez még levesnek…

A Nébih ellenőrei azonban közbelépnek, és leszedetik a pultról az emberi fogyasztásra szemmel láthatóan alkalmatlan árut. Bár a tulajdonosnak ez észrevehetően nem tetszik, az ellenőrök szerint nem szoktak atrocitások történni.