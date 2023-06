P. L.;

2023-06-02 16:11:00

Az RTL elvitte az MTVA elől a Bajnokok Ligája-meccsek közvetítési jogát

Jelentős összeget kell fizetniük érte, az évi 130 milliárd forint közpénzzel kitömött állami média pedig arra panaszkodik, hogy a pénz döntötte el a kérdést.

Óriási pénzért, bennfentes iparági szakértők becslései szerint nagyjából évi 9-11 millió euróért vihette el az MTVA elől az RTL Magyarország az UEFA Bajnokok Ligája futballmérkőzések úgynevezett „A típusú”, tehát a legfontosabb meccsek közvetítési jogait 2024 őszétől - értesült a Media1.

A hivatalos bejelentés még nem történt meg, ennek ellenére a lap által megkérdezett szakértők már biztosak a váltásban. Amennyiben azonban a hír igaz, az azt jelenti, hogy az RTL Magyarországnak meccsenként akár 100 millió forintnak megfelelő összeget kell fizetnie a közvetítési jogokért. A Media1 úgy tudja, hogy az állami média eltaktikázhatta magát az ügyben, mert valószínűleg nem gondolták, hogy lesz olyan, aki náluk is magasabb összeget ajánl majd, és azzal számoltak, hogy üzletileg nagyon nehezen termelhető ki a jogdíjak költsége.

Az MTVA Sajtó- és Marketing Irodája az MTI-hez eljuttatott közleményben kommentálta a hírt, ebben azzal riogattak, hogy a váltással megszűnhetnek az ingyenesen nézhető Bajnokok Ligája-meccsek. Mint írták, az elmúlt közel tíz esztendőben az állami média minden magyar polgár számára ingyen, az ország teljes területén, a legnagyobb elérhetőséget nyújtva biztosította a legrangosabb európai kupasorozatot a csatornáin. Hozzátették, az Országgyűlés jóvoltából Európában a közszolgálati médiumok között szinte egyedülálló módon tették ezt. Azonban az ingyenes és mindenki számára elérhető szolgáltatás veszélybe került, miután

– fogalmaz az évi 130 milliárd forint adófizetői pénzből működő állami média közleménye.

„A Bajnokok Ligája 2024-27 közvetítési díját olyan mértékben tornázta fel sajtóértesülések szerint az RTL, amely a magyar adófizetők forintjaiból felelősségteljesen gazdálkodó magyar közmédia számára már nem teszi lehetővé annak kifizetését. Ugyancsak sajtóértesülések szerint az RTL ajánlata azt jelentheti, hogy számára egy mérkőzés jogdíja 100 millió forintba fog kerülni, melyet tovább növelnek még a közvetítési költségek. Ha ez igaz, akkor ezt az összeget a magyarországi RTL minden bizonnyal a nézőktől fogja beszedni. A médiaelemzők szerint egyre csökkenő nézettségű RTL az elvesztett piaci pozícióját, nézettségi tendenciáit akarja ezzel javítani” - hangzik a kommentár. Hozzátették, a magyar labdarúgó válogatott meccsei természetesen továbbra is az M4 Sporton lesznek láthatók.

Mindazonáltal azt a Media1 cikke is leszögezte, hogy az RTL nagy rizikót vállalt a vásárlással, a hatalmas összeg mellett már csak azért is, mert a jogdíjat euróban kell fizetni, ami azt is jelenti, hogy az egész ügylet komoly devizakitettséget eredményez, a forint erősen ingadozó árfolyama pedig minden, csak nem életbiztosítás.

A portálnak nyilatkozó illetékesek különböző potenciális mozivációkat vélnek felfedezni az RTL lépése mögött. Van olyan nézet, amely szerint így szeretnék visszavenni a piacvezetői pozíciót a TV2-től, de olyan feltételezés is akad, miszerint így akarja erősíteni pozícióit a NER-kézbe került Vodafone-nál, amikor majd arról esik szó, hogy az RTL-t bennhagyják-e a csatornakiosztásban. Emellett az is gyanítható, hogy a tavaly RTL+ néven indult fizetős streamingszolgáltatáson keresztül is közzétesznek majd bizonyos BL-lel kapcsolatos tartalmakat.