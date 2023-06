Félmillió forintos pénzbírságot kapott a drukker, aki egy széket dobott az Európa-Liga döntőjét vezető bíró felé a repülőtéren

Á. B.;

2023-06-05 12:04:00

Kissé elszabadultak az indulatok, amikor a Roma-szurkolók közt megjelent a bíró.

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 2023. június 2-án ítéletet hirdetett egy olasz állampolgár büntetőügyében, aki az Európa-liga budapesti döntője után társaival a játékvezetőre támadt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - olvasható a Fővárosi Törvényszék hétfői tájékoztatásában.

Mint írják, az olasz férfi - aki feltehetően Roma-drukker volt - június 1-jén 19 óra 20 perc körüli időben több honfitársával együtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Sky Court galérián tartózkodott. Ekkor jött arrafele családjával a döntőt vezető Anthony Taylor családjával, akit a drukkerek felismertek, majd elkezdték inzultálni a döntőben történt bíráskodása miatt. Az indulatok ezt követően elszabadultak, így a játékvezetőt és családját a rendőrök menekítették ki. A szóváltás folytatódott, amikor is az olasz férfi valaki felé rúgó mozdulatot tett, majd eldobott egy széket. Ezt egy rendőr leütötte a levegőben, hogy ne legyen sérülés. Azonban mindez kellően közösségellenes volt ahhoz, hogy másokat megijesszen és megbotránkozzanak a jelenet láttán.

