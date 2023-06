Á. B.;

közpénz;Fudan Egyetem;

2023-06-05 16:19:00

123 milliót költöttek el a Fudan Alapítvány vezetőinek fizetésére, pedig az intézménynek nyoma sincs

Az új vezetőt pedig Pegasussal is megfigyelhették.

Működése láthatatlan, jövője kérdéses, de a nem létező Fudan Egyetemet fenntartó alapítvány tavaly így is 123 milliót költött fizetésekre - írja a hvg.hu.

A portál cikkéből az is kiderül, hogy több személyi változás is történt a szervezetnél, amelyet jelen pillanatban az a Szilas Andrea Cecília irányít, aki annak idején azzal vált ismertté, hogy őt is megfigyelték az izraeli kémszoftverrel, a Pegasussal.

A portál megnézte a Fudan Magyarország Kft. tavalyi mérlegbeszámolóját is. A vállalatnak az lenne a célja, hogy elősegítse az egyetem magyarországi megalapítását.

A dokumentumokból kiderül, hogy ugyan fennállásának első évében nyereséges volt, ez azonban veszteségbe fordult át. A legfrissebb számok szerint a cég a 2021-es 576 ezer forint nettó árbevétel után tavaly egy forint bevételt sem termelt, emiatt pedig a 2021-es 295 ezer forintos profit 615 ezres veszteséget hozott össze.