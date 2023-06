P. L.;

2023-06-07 14:40:00

273 millió forintért vásárol be tokaji szőlőből Orbán Ráhel

A 34 hektáros terület botrányoktól sem mentes múltra tekint vissza. Lévai Anikó is birtokolta korábban, ez jutott most vissza kalandos úton a családhoz.

34 hektáron vásárol szőlőt Orbán Ráhel a tokaji borvidéken, Sárazsadányban, részben ugyanazokat a földeket, amelyeket korábban édesanyja, Lévai Anikó szerzett meg, s amelyeken némi botrányt követően túl is adott – írta az Átlátszó.

Az ingatlanok összesen 48 különböző helyrajzi számon helyezkednek el, s összesen 273 millió forintért vásárolja meg őket a miniszterelnök lánya Kántor Andrea Erzsébet. Orbán Ráhel nevében a férje, Tiborcz István NER-oligarcha járt el.

Mindebben az az érdekes, hogy Kántor Andrea Erzsébet, a Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szárhegy Kft.) korábbi ügyvezetője és társtulajdonosa, s ez az a cég, amely korábban Lévai Anikó résztulajdonában állt, és amelyről még 2001-ben az Élet és Irodalom azt írta, hogy 41 millió 475 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el. A lap azt is állította, hogy olyan taggyűléseket tartottak, amelyeken Orbán Viktor is megjelent, és ezeken a gyűléseken különféle állami támogatások és ingatlanok megszerzése is terítékre kerültek. A Szárhegy Kft. emiatt beperelte a lapot, amit elsőfokon elbukott, másodfokon viszont megnyert, ennek ellenére a cikksorozat nyomán parlamenti vizsgálóbizottság keretében is vizsgálni kezdték az Orbán-család vagyonosodását.

Az Átlátszó szerint a kérdéses szőlőterületek korábban szintén Lévai Anikó tulajdonában álltak, ráadásul egy 2005-ös parlamenti vizsgálati jelentés szerint furcsa kedvezménnyel jutott birtokhoz, ugyanis Sárazsadány önkormányzata egy 50 529 négyzetméternyi zártkertet mindössze két forintos négyzetméteráron, 100 ezer forintért adott el Orbán Viktor feleségének, miközben négy évvel később, amikor jóval kevesebb, 30 ezer négyzetméternyi területet vásárolt egy magánszemélytől, azért már másfél millió forintot fizetett ki.

Az akkor még botrány kiváltására alkalmas ügy nyomán Lévai Anikó végül eladta a tulajdonrészét a Szárhegy Kft.-ben, a földeket viszont magánszemélyként megtartotta, majd továbbadta az idén elhunyt Kékessy Dezső volt párizsi magyar nagykövetnek, akinek korábban szintén volt tulajdonrésze a cégben. Ő aztán később Kántor Andrea Erzsébetnek adta el a birtokokat, míg végül most Orbán Ráhelhez kerültek - tehát végső soron vissza az Orbán-családhoz.

A Szárhegy Kft. azóta beolvadt a Patricius Borház Zrt.-be, amely jelen állás szerint a területek nagy részét bérli 2040-ig, kisebb részét pedig 2041-ig, részenként évi 30 ezer forintos bérleti díj mellett. Ez a cég pedig 2023 márciusában a Tiborcz István tulajdonolta BDSPT Zrt.-hez került.