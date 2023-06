Á. B.;

Pócs János;brüsszelezés;

2023-06-07 18:31:00

Pócs János szerint az Európai Unió rosszabb, mint a kommunizmus, nagyobb a diktatúra

A fideszes politikus újfent megfejtette a világot.

Újfent a jászsági televízió stúdiójában járt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Pócs János. A kormánypárti honatya fellépését a 444 szemlézte.

A politikus elmesélte, milyen remek volt az a brüsszeli út, amelyet ő szervezett a környékbeli polgármestereknek, akik így jobban megismerhették az Európai Parlament (EP) működését. Ha már ennél a témánál jártak, akkor természetesen nem kerülhették ki azt sem, hogy a miniszterelnök pénteken arról évődött az állami rádióban, miszerint az egy „baloldali macera”, hogy az EP elvenné Magyarországtól az EU soros elnökségét.

Természetesen Pócs Jánosnak is meg volt erről a maga véleménye. Orbán Viktor és ő is élt a kommunizmusban, és az EU most rosszabb, mint a kommunizmus, nagyobb a diktatúra - hangzott a válasza. Azt azért hozzáfűzte, hogy

Megjegyezte azt is egyébként, hogy nagy béremelést szeretne adni a pedagógusoknak, ám a 444 szerint azt már nem tette hozzá, hogy mindezt uniós pénzből tervezi az Orbán-kormány.