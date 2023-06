P. L.;

18+;pedofília;közösségi média;Instagram;

2023-06-08 11:43:00

Pedofil hálózatok paradicsomaként működik az Instagram algoritmusa

A Meta közösségi alapelvei természetesen tiltják a gyermekpornográfiát, ennek ellenére néhány nyíltan pedofil hashtag segítségével simán el lehet jutni az aberrált tartalmakhoz.

Komplett pedofil hálózatok kiépítését segíti az Instagram algoritmusa a gyermekeket szexuálisan kizsákmányoló netes tartalmak felkutatásához - derül ki a Wall Street Journal cikkéből.

A lap tényfeltáró anyaga szerint a Facebookot is soraiban tudó Meta tulajdonában álló képmegosztó alkalmazás algoritmusa igen hatékonyan köti össze a pedofil tartalmakat kereső személyeket olyanokkal, akik ilyeneket árusítanak. Egy kutatók által létrehozott tesztfiók tanúsága szerint elég volt egyetlen olyan Instagram-oldalt megnézniük, ami nyíltan pedofil hashtageket használt, és az algoritmus egyből feldobta számukra a perverz tartalmakat, sőt, elkezdett további olyan oldalakat ajánlani, ahol hasonló felvételeket árulnak.

Az így megtalálható Instagram-oldalak esetenként kategóriába sorolva kínálják a változatos, egytől egyig aberrált anyagokat. Olyan is akadt, ahol kiskorúakat állatokkal kényszerítettek fajtalankodásra, vagy ahol önkínzást végeznek, sőt, bizonyos esetben még személyes találkozó céljából is árultak gyerekeket. Mindezt az ebben érintett bűnözői hálózatok annak ellenére tudják megtenni, hogy a gyermekeket szexuálisan kizsákmányoló tartalmak közzétételét természetesen a Meta közösségi alapelvei is tiltják.

A cikk szerint az Instagram más közösségi oldalakkal összehasonlítva is különös veszélyt jelent: Snapchaten, Twitteren, de még a TikTokon sem ennyire elterjedtek a pedofil tartalmak - írták. A Meta válaszul azt közölte, folyamatosan vizsgálják, milyen módszerekkel tudnak védekezni a jelzett trend ellen: az elmúlt két évben 27 instagramos pedofilhálózatot töröltek, valamint csak januárban mintegy félmillió olyan fiókot tettek elérhetetlenné, amely megsértette a közösségi média platform gyermekvédelmi szabályait.