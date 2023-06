P. L.;

2023-06-14 15:23:00

Hónapokkal ezelőtt lejárt a tűzoltók baleset- és életbiztosítása, újat azonban nem kötött Pintér Sándor tárcája

Állítólag nem is terveznek.

Április közepével megszűnt a tűzoltók csoportos baleset- és életbiztosítása, ennek értelmében ha egy tűzoltó megsérül, vagy meghal munka közben, akkor semmilyen biztosítási sérelemdíjra nem jogosult - írja a Telex.

A katasztrófavédelem munkatársait minderről csak a közelmúltban tájékoztatták hivatalosan egyes megyei vezetők, addig csak keringett a munkatársak között az információ. A kiküldött levélben úgy fogalmaztak:

Vagyis április 11-ével a biztosítás megszűnt, arról pedig nincs szó, hogy a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium esetleg újat kötött volna. Adódik a kérdés, hogy ilyenkor mi történik: a Telex katasztrófavédelmis forrása szerint leginkább semmi. Ha egy tűzoltó most szenved balesetet, vagy életét veszti munka közben, akkor legfeljebb a munkáltatót lehet perelni.

Pedig az 1996. évi XXX. törvény értelmében a Belügyminisztérium köteles biztosítani a megbízásából dolgozó tűzoltókat. „A tűzoltóság fenntartója a tűzoltóság készenléti szolgálatot, és a tűzoltás irányítását ellátó tagjai részére szolgálati tevékenységükre vonatkozóan köteles élet- és balesetbiztosítást kötni” - fogalmaz a jogszabály.

A helyzetről néhány napja a Lánglovagok szakportál is beszámolt: ők úgy tudják, Pintér Sándor tárcája jelen állás szerint nem csak hogy nem teljesíti törvényi kötelezettségeit, de nem is tervezi: Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) elnöke úgy nyilatkozott a lapnak, hogy a hivatásos szervek tagjaira, valamint az önkéntes és önkormányzati tűzoltókra a beavatkozás idejére szóló csoportos élet- és balesetbiztosítás szerződését a belügy várhatóan nem is újítja meg.

Jelen helyzetben Dobson Tibor szerint három lehetőség van: az egyik, hogy a csoportos biztosítást megpróbálja az MTSZ megfinanszírozni. A másik, hogy a tűzoltóságok az épületbiztosításuk részeként önállóan kötnek balesetbiztosításra is kiterjedő biztosítást, a harmadik pedig, hogy mivel az esetek döntő többségében mindenkinek van lakás- vagy életbiztosítása, megpróbálják elérni, hogy a biztosítási díjakból az önkéntes és önkormányzati tűzoltók fizetési kedvezményt kapjanak.

A Magyar Tűzoltók Szövetsége tárgyalásokat kezdeményezett az ügyben, a tűzoltók javaslatait június 26-ig várják.

A Telex megpróbálta elérni az ügyben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot és a Belügyminisztériumot, ám ezidáig egyik helyről sem kaptak választ.

A cikk megjelenése után Lánglovagok azt írta, azért nem sikerült új szerződést kötni, mert a februárban erre kiírt közbeszerzésre beérkező minden ajánlat magasabb volt, mint a Belügyminisztérium költségvetése. A szaklap szerint a minisztérium 244 millió forintot szánt erre, miközben az Aegon 464 milliós, a CIG Pannónia 455 milliós, az Allianz pedig 1,558 milliárdos ajánlatot tett. Ez azért számít rengetegnek, mert a legutóbbi, 2021-es biztosítás mindössze 95 millió forintba került.