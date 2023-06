Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;sajtótájékoztató;tüntetés;Belügyminisztérium;Pedagógusok Szakszervezete;

2023-06-15 13:05:00

2021 óta több mint 10 ezer tanár hagyta el a pályát, de Pintér-féle belügy csak a pénteki tüntetés után tárgyal a pedagógusok sztrájkbizottságával

Jelenjenek meg „Pályaelhagyó” feliratú táblákkal a péntek délutáni Kossuth téri tüntetésen azok a pedagógusok, akik az elmúlt években úgy döntöttek, a jelenlegi körülmények között nem tanítanak tovább, illetve akik a pályaelhagyást tervezik, hogy megmutassák a kormánynak, mi lesz a következménye a sorozatos rossz döntéseknek – kérte az érintettektől a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöksége.

A PSZ csütörtökön tanévzáró sajtótájékoztatót tartott, ahol az is elhangzott: 2021-2022 között több mint 9 ezer pedagógus hagyta el a pályát, 2023-ban számuk tovább növekedett, a 10 ezret biztosan meghaladja.

Az Országgyűlés pénteken vitázik a heves tanár-szülő-diák tiltakozásokat kiváltó új pedagógusi státusztörvény tervezetéről, a Tanítanék Mozgalom és az Egységes Diákfront ezért hirdetett demonstrációt délután öt órára az Országház elé. A PSZ alelnöke, Totyik Tamás elmondta, a tervezet nem tartalmaz megoldásokat a közoktatás problémáira, így a pedagógushiányra sem, sőt az eseti helyettesítések számának növekedésével - ami a legtöbb esetben ingyenmunkát jelent -, a pedagógusok önkényes, 44 helyett akár 180 napra, más iskolákba történő átvezényelhetőségével csak rontani fog a helyzeten.

Az alelnök szerint kérdéses, hogy a különbözetet miből fogják fizetni. A pedagógusoknak megígért 22, majd 25 százalékos béremelés fedezete sem jelenik meg a költségvetésben, aminek akkor is benne kellene lennie, ha a kormány azt főként uniós forrásokból akarja finanszírozni.

Totyik Tamás hangsúlyozta: a pedagógusok bérhelyzetéért nem az Európai Bizottság és nem az ellenzéki pártok, hanem a kabinet a felelős, hiszen ő hozzák a törvényeket. Felidézte,

Ha ezt nem tették volna, ma kétszer annyit keresnének a pedagógusok, mint 2014-ben.

Gosztonyi Gábor, a PSZ másik alelnöke pedig emlékeztetett: hamarosan új teljesítményértékelési rendszert is bevezetnek a pedagógusok számára. Ez a szakképzésben már működik, nem túl megnyugtató visszajelzésekkel. A PSZ tud olyan esetekről, amikor a szakképzési centrum visszaküldte az értékeléseket azzal, hogy túl magasak a pontszámok, csökkenteni kell azokat. Voltak, akiknek nem árulták el az értékelés eredményét, így ma sem tudják, milyen fejlesztési terveket kellene készíteniük. Teljesítményhez kötött 5 százalékos béremelést is ígértek számukra, de sokan – akik egyáltalán kaptak valamit - ennek csak a felét, vagy annál is kevesebbet kaptak.

A PSZ elnöke, Szabó Zsuzsa arról beszélt, ez a tanév úgy zárul, hogy a szakszervezetek nem tudnak érdemi eredményeket felmutatni a bérek, munkaterhek ügyében, ám szerinte az mégis eredmény, hogy az elmúlt időszak kitartó megmozdulásainak köszönhetően egyre több szülő, diák, a Magyar Tudományos Akadémia, az Európai Bizottság is ismeri a magyar oktatás problémáit, és mind változást követelnek. Hozzátette: erre csak akkor van remény, ha a társadalom szélesebb köre a pedagógusok, diákok mellé áll.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a Belügyminisztérium hétfőn tárgyal ismét a pedagógusok sztrájkbizottságával.