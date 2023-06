Putyin tökélyre fejlesztette a távolból való átadás művészetét

Á. B.;

Oroszország;átadás;Vlagyimir Putyin;

2023-06-15 20:02:00

Eközben Magyarországon aki számít, ott tolong a szalagátvágásnál.

A háborús agresszor orosz elnöknek nem csak arra van ideje, hogy Ukrajna megszállása kösse le minden pillanatát - nemrégiben részt vett egy út átadásán Rosztovban.

Egészen pontosan nem a maga fizikai valóságában volt jelen Vlagyimir Putyin, hanem virtuálisan. Rendeztek neki egy teljes ünnepséget, amit a Kreml-ből követett végig, amit csendben megtekintett. Ezt követően tapsolt egyet, majd dobott két lájkot - derül ki egy Twitterre kikerült videóból, amelyet a 444.hu fedezett fel.

If you have a special itch for footage of Vladimir Putin remotely attending the opening of a road outside Rostov with a whole ceremony arranged just for him as he watches in silence via webcam, consider yourself scratched. pic.twitter.com/HeAeTz67bc