K. K.;

bakancslista;

2023-06-17 14:31:00

Holdutazás és találkozás a pápával is szerepel a magyarok bakancslistáján

A magyarok harmada úgy gondolja, hogy az igazán értékes, meghatározó élményekhez nem feltétlenül van szükség nagyon sok pénzre - derült ki az apartman.hu megbízásából az NRC által készített reprezentatív kutatásból.

Tíz magyarból négy készít bakancslistát, melyen a legtöbbször utazással kapcsolatos élmények szerepelnek. Az utazáson belül leggyakrabban valamilyen tengerpart szerepel, ezt egy amerikai út, illetve Egyiptom követi. Sokan jelöltek meg egzotikus célpontokat is, de akadt olyan válaszadó, aki a Holdra való eljutást határozta meg a legfontosabb célként. A bakancslistával rendelkező magyarok közül minden 100. szerepeltette első helyen céljai között egy Föld körüli utazást, de a sarki fény megtekintése is sokak számára egyike a legvonzóbb élményeknek. Az anyagiak vonatkozásában a leggyakoribb vágy egy saját ház, vagy lakás megszerzése. Ezt követi az új autó vásárlása, a hiteltörlesztés lezárása, de szép számban akadnak olyanok is, akik a lottó ötös megnyerésére hajtanak. Az egyéb élmények kategória sokszínűségét jól jelzi, hogy akadt, aki a pápával szeretne személyesen találkozni és beszélgetni.