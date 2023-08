David Pressman biztatónak tartja Novák Katalin kijevi útját, reméli, hogy az Orbán-kormány követni fogja

Á. Z.;

2023-08-24 21:54:00

Az amerikai nagykövet üdvözölte, hogy a köztársasági elnök kiállt Ukrajna mellett.

Tweetben adott hangot elégedettségének David Pressman, az egyesült Államok budapesti nagykövete, amiért Novák Katalin a kijevi látogatásán Ukrajna szuverenitása, függetlensége és területi integritása mellett.

A köztársasági elnök – kit szerdán az ukrán fővárosban óvóhelyre kellett menekíteni egy légiriadó miatt – a többi között négyszemközt tárgyalt ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, ami után elmondta, próbálnak előrelépni a a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak biztosításában, megállapodtunk egy közvetlen elnöki kommunikációs csatornát létrehozásában, egy, a kétoldalú kapcsolatokról szóló új dokumentum előkészítésében, kiemelten együttműködnek a háború által érintett gyermekek ügyében, Magyarország pedig bekapcsolódik az ukrán elnök által kezdeményezett békeformula egyeztetéseibe. Később Novák Katalin beszélt arról is, hogy az orosz-ukrán háborúnak a Krím felszabadításával kell véget érnie. Mindezt az amerikai nagykövet azzal nyugtázta, hogy az Ukrajna melletti kiállás érdemi lépés, reméli, hogy az Orbán-kormány is követni fogja.

Encouraging to see President @KatalinNovak_HU engaging in Kyiv & joining Hungary’s Allies in reaffirming Ukraine's sovereignty, independence & territorial integrity – a worthy step we hope Hungary’s government will follow. pic.twitter.com/83b6w9MZDY