Á. Z.;Sz. Zs.;

Orbán Viktor;beszélgetés;Tranzit Fesztivál;

2023-08-25 18:21:00

Orbán Viktor: Lázadni kell, a baloldal kezében van a hatalom

A miniszterelnök 2012 után először tette tiszteletét a fideszes tihanyi Tranzit Fesztiválon. Szerinte nem szabad leválni az orosz energiáról.

Áll, mint a cövek és nem látni a végét – indította Orbán Viktor azt a pódiumbeszélgetést, amelyre a fideszes tihanyi Tranzit Fesztiválon ült le 2012 után először. A miniszterelnököt a megafonos Bohár Dániel kérdezte az tíz évvel ezelőtti kiszólásáról, hogy ugyanúgy még mindig úgy áll-e a kétharmad, mint a cövek, utána pedig arról kezdte el faggatni. természetes-e, hogy egy párt, mint a Fidesz, ilyen hosszú időn át hatalmon van. Nem kell szégyenkezniük a magyaroknak amiatt, hogy nagy nemzeti pártok jönnek létre – válaszolta erre Orbán Viktor, hozzáfűzve, „mi óriási külső erőkkel harcolunk, az egység irányába fordulnak az emberek”, és ez nem egyedülálló, ilyen például a Kerezstényíszocialista Néppárt (CSU) Bajorországban.

Az ellenzékről fogunk beszélgetni ezen a szép nyári estén? – kérdezett vissza először a miniszterelnök , amikor Bohár Dániel Dávid és Góliát – értsd: az EU és az Orbán-kormány – küzdelméről kérdezte, arra célozva, hogy a magyarországi ellenzék mögött az EU áll, mégis kicsimnek számít. A különbséget a miniszterelnök abban látja, hogy a Fidesz mint nagy nemzeti párt rövid- közép és hosszútávon gondolkodik. Ehhez képest „a baloldal” világtrendeket képvisel szellemi és gazdasági területen, amiről az jutott az eszébe, hogy a hazaárulás vagy a nemzeti önfeladás nem magyar jelenség, ő tudna még példákat mondani. – Mi vagyunk az ő ellenségeik, ezért a baloldalhoz fordulnak. Ők a Góliát többszörös pénz- és médiafölényben, mi vagyunk a Dávid – vélte Orbán Viktor.

A kormányfő hosszú ideológiai fejtegetésbe is kezdett, amelyben kommunisták és a mostani, mai liberálisok között vont párhuzamot, azt állítva, hogy nekik semmi közük sincs a Kossuth Lajos vagy Széchenyi István által képviselt szabadelvűséghez. Szerinte a liberálisok és a velük szövetséges baloldal azt mondja, „csak te számítasz”, mint ember, de van egy másik, a jobboldali, konzervatív vagy minek nevezzük álláspont is – magyarázta –, amely szerint van, ami fontosabb, mint saját magunk, a családunk, a hazánk, és az Isten, és a fő kérdés, hogyan akarod szolgálni ezt. Így, vonta le a következtetést saját okfejtéséből, a „választóvonal emberi, antropológiai természetű”.

Még tíz év

Orbán Viktor később mesélt arról is, hogy a Fideszben a 2002-es választási vereség után azt mondták, hogy kormányon voltak, de hatalmon nem. Úgy tűnik, a miniszterelnök szerint a fentiek ellenére ez most is igaz, legalábbis azt mondta, a baloldal kezében van a hatalom, amellyel szemben ellen kell állni, lázadni kell. Nem mellesleg – fűzte hozzá – jönnek a baloldali üzletemberek és még kifosztanak. Itt ismét fejtegetésbe kezdett, hogy a baloldallal való küzdelem nemzetközi természetű, példaként az állította, hogy a volt elnököt (Donald Trumpot) üldözik Amerikában. Ugyanakkor hazánkat szerencsésnek tartja, mert szerinte a baloldalnak – Gyurcsány nevét egyszer sem mondta ki –volt nyolc éve, ami alatt „mindent” tönkretett, a főszereplő lelépett, és ezek után miniszterelnöki castingot rendeztek. – Ez egy ország, itt nem lehet viccelni, irányítani kell, felelősséget kell vállalni, ez nem babra begy. Ha a másik oldalra nézünk, visszafizette az Isten azt a 40 évet, amit elvettek tőlünk – fogalmazott a kormányfő.

A beszélgetésben Orbán Viktor azt is elárulta, mennyi idő kell még neki ahhoz, hogy megvalósítsa a céljait. – Úgy vélte, Magyarország „erősebb, gazdagabb és biztonságosabb”, mint a második kormánya megalakulásakor, 13 éve volt, de még lehetne jobb. Még tíz évre van szüksége, hogy ezt elérje – mondta, később beismerve, hogy a rendszere azért nem hibátlan. Mint mondta, őket az emberek azért nem zavarják el, mert ma egymillióan többen dolgoznak Magyarországon mint 2010-ben, és szerinte az emberek is érzik, hogy a hibák ellenér az ország „jól össze van rakva, haladunk és előre megyünk, és valami itt készül”. Azt, hogy mi készül, nem került szóba, viszont a miniszterelnök célként tűzte ki:

Orbán Viktor kitért a jövő évi EP-választás tétjére is, amely szerinte az, hogy a harcot ne Budapesten, hanem Brüsszelben vívják meg, a Brexittel ugyanis – fejtegette –, az EU-ban felborult az egyensúly a nemzetállami és a birodalmi elvet képviselők között. Szerinte ezt az egyensúlyt az EP-választáson kell helyreállítani. – Létre fog jönni egy Európai Egyesült Államokat idéző birodalom, és ebben a magyarok nem fognak jól járni – jelentette ki. A választás tétjét abban látja, hogy a tét, hogy a harc színtere Budapest helyett Brüsszel legyen, az ottani intézményekben helyre kell állítani a britek kilépésével „felborult” egyensúlyt. – Magyarországra a legnagyobb veszély Brüsszelből (és nem például Moszkvából – a szerk.) leselkedik – mondta.

Célként fogalmazta meg, burkoltan a szélsőjobboldalra pozícionálva a politikáját, hogy mindez ellen „nekünk a mérsékelt jobboldalt kell arra szorítanunk, hogy ne a baloldallal, hanem velünk működjön együtt.

– tette hozzá, majd még arra is kitért, hogy a sajtóval is meg kell küzdeniük, mert az is a másik oldalon áll, de végülis akkor jó – hangsúlyozta – ha rosszat írnak róluk.

Háború, Donald Trump, jövő

Az orosz-ukrán háború kapcsán Orbán Viktor azt emelte ki, hogy sok százezren haltak meg, „borzalmas dolgok” történtek mindkét oldalon, és nem tett különbséget agresszor és megtámadott között: – Tűzszünet kell, azonnal, feltétel nélkül! Azután lehet csak béketervről beszélni. Szerinte Európa és az Egyesült Államok hibázott, hogy a háborút annak lokalizálása helyett globalizálta, és stratégiájuk, hogy fegyvert, pénzt és információt adnak az ukránoknak, ők pedig meghalnak, nem vált be, és így nem fogják legyőzni az oroszokat, akiket Orbán szerint valójában nem is lehet. – Amit én most elmondtam, arról a világban tilos beszélni, ha bárhol máshol elmondom, kifütyülnek, lehülyéznek, és amit én mondok, csak Donald Trump mondhatja el – tette hozzá.

Végül a magyar kormányfő távlatot is „vetített” a magyaroknak, mert mint fogalmazott, ő nagy látószögből nézi a világot, és látja, hogy vannak nálunk nagyobbak, gazdagabbak, fegyverük is van. – Miben lehet mégis érvényesülnünk? – tette fel a kérdést, és meg is válaszolta. Orbán Viktor szerint ugyanis győzelemre lehet váltani a magyar nemzeti-kulturális identitásunkat, államiságunk több mint 1100 évét, ami óriási versenyelőny. – Mi sokkal erősebb érzelemmel élünk családjainkban, a nyelvünk a matematikához hasonló, folyamatosan gondolkozunk, építkezünk, kreatívak és gyorsak, gyors észjárásúak, műveltek és eszesek is vagyunk. Az eszesség abból áll, hogy összefüggéseket találunk – mondta, és azt is fejtegette, hogy a politika a hatalomról szól, ami „a közös cselekvés képessége”, teóriáját bibliai idézettel is próbálta alátámasztani, és Magyarország mai állapotaihoz képest valóban csodát is ígért: – Nagyok, erősek és tiszteletre méltóak leszünk, mindent megjavítunk, amit elődeink tönkretettek.