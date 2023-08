nepszava.hu;

2023-08-28

Trumpnak jövőre is bíróság elé állnia, akkor Washingtonban

A volt amerikai elnököt mindkét eljárásban a 2020-as választásokkal kapcsolatos tettei miatt vonják felelősségre. Trumpra 2024 tavaszán még két másik büntetőügyében is tárgyalások várnak.

Jövő héten szerdán, szeptember 6-án helyi idő szerint délelőtt fél tízkor kell megjelennie Donald Trumpnak, a nap folyamán pedig további 18 vádlott-társának az Egyesült Államok volt elnökének bírósági tárgyalásán Georgia állam Fulton megyei bíróságán, Atlantában – írja a CNN a tárgyalás hétfői kitűzéséről azután, hogy egy nap híján két hete negyedszerre is vádat emeltek a republikánus színekben jövőre újraindulását tervező Trump ellen. Az atlantai székhelyű esküdtszék a 2020-as választások eredményének megváltoztatására irányuló kísérlet miatt 97 oldalon összesen 41 vádpontot tartalmazó vádiratot nyújtott be.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a feltehetően rendkívüli biztonsági intézkedések közepette tartandó tárgyaláson a volt elnöknek és társainak személyesen meg kell-e jelennie, vagy elég ha csak videókapcsolaton keresztül vesznek részt, ha abba a bíró beleegyezik. Még az sem világos, hogy nyílt lesz-e a tárgyalás, és beengedik-e a sajtót. Egy azonban biztos, hogy 2024-én március 4-én, egy nappal az úgynevezett szuperkedd, vagyis a két nagy amerikai párt, előválasztási folyamatának kiemelkedő eseménye előtt a washingtoni székhelyű Columbia kerület bíróságán is jelenése lesz Donald Trumpnak. Tanya Chutkan szövetségi bíró ugyanis szintén kitűzte a tárgyalást a korábbi elnök másik választási csalási ügyében. Abban a Capitolium 2021. január 6-i ostromával kapcsolatban a vád „az Egyesült Államok megtévesztésére és hivatalos eljárás akadályozására irányuló összeesküvés, hivatalos eljárás akadályozása és akadályozásának kísérlete, szabad joggyakorlás elleni összeesküvés.”

A hétfői meghallgatáson Chutkan elutasította az igazságügyi minisztérium és Trump jogi csapata által javasolt tárgyalási időpontokat is. Az ügyészek azt kérték, hogy a per 2024 januárjában kezdődjön meg, míg Trump ügyvédei 2026 áprilisát jelölték meg. Molly Gaston szövetségi ügyész a hétfői washingtoni meghallgatáson kijelentette, hogy részben Trump közösségi médiában megjelent bejegyzései miatt fontos, hogy mielőbb bíróság elé vigyék – A vádlott szinte naponta tesz közzé bejegyzéseket a közösségi médiában, ahol nyilvánosan becsmérli a tanúkat, és támadja a bíróság feddhetetlenségét – fogalmazott az ügyész. Erre John Lauro, Trump ügyvédje „kirakatpert” emlegetett emelt hangon úgy, hogy a bírónak rendre kellett utasítania.

A CNN írása szerint eközben a volt elnök egyre türelmetlenebbül szorgalmazza a republikánus képviselőknél a választáson feltételezhetően újra ellenfelekét fellépő jelenlegi elnök, a demokrata John Biden ellen is indítsanak eljárásokat. Úgy tűnik, Trump kevésnek tartja Kevin McCarthy képviselőházi elnök az ősszel tervezi Biden vizsgálatát tervezi, és azt javasolja, közvetlenül a vádemelési eljárást kezdeményezzenek a hivatalban lévő elnök ellen, feltehetően a fiával kapcsolatos üzleti ügyek miatt. Egyelőre azonban Donald Trumpnak kell maratoni tárgyalásokra készülnie a vádlottak padján, mert 2024 tavaszán még két további idézés is megvan már: egy New York-i bíró március 25-re tűzte ki a Stormy Daniels pornószínésznőnek kifizetett hallgatási pénzek miatt indult büntetőper tárgyalását, míg az év május 14-én és 20-án a titkos dokumentumok jogellenes kezelése és más bűncselekmények miatt kell számot adnia.