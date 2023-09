P. L.;

A paradicsomkaróval verekedő biri jegyző máshogy emlékszik a történtekre, állítólag a helyiek is mellé álltak

Azt viszont továbbra sem tudni, miből futja a jegyzőnek az urizálásra, illetve hogy miért tette közzé a helyi férfi lakhelyével kapcsolatos személyes adatokat a Facebookon.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a szabolcsi Biri községben egy helyi lakos, Orosz Attila kérdőre vonta Gyirán Zoltán jegyzőt és a polgármestert, miből vettek luxusautókat, mire válaszul a jegyző paradicsomkaróval verte meg a férfit. A férfi testi sértés miatt feljelentést tett a rendőrségen. Emellett azt is állítja, hogy az autókat a helyi beruházásokra és építkezésekre szánt pénzekből vásárolták, szabálytalanul. Megjegyezte azt is, hogy az efféle urizálás sokaknak szemet szúrt már.

„Odalépett az autójához és a vezető oldal mögül kivett egy karót, és azzal ötször ütött rám, kettő a kezemet találta el, három a baloldali vesémet. Folyamatosan azt szajkózta, hogy én egy jobbágy vagyok, takarodjak vissza a putriba, és vigyem magammal a mocskos kölykeimet is” – mondta Orosz Attila az ATV-nek az esetről beszámolva.

A Blikk most egy egészen más hangvételű írást közölt a témában, amely sokkal inkább Orosz Attilát teszi felelőssé. A bulvárlap egy magánóvodánál dolgozó helyit idézve azt írta, hogy „ez egy agresszív férfi, mindenkivel baja van, mindenki az ellensége. Volt, hogy magának is ártani akart, leugrott a családi ház erkélyéről, mentők vitték el. Többször csikorgó gumikkal száguld itt, az óvoda előtt is. Ha kell, mindent elmondunk a rendőröknek is, már be is idéztek minket.” Egy szintén ott lévő nő pedig úgy fogalmazott, hogy „kedden reggel hozták a szülők a gyerekeket, köztük a jegyző is. Ekkor rohant oda hozzá Attila – aki már várt rá –, s többször az autóra ráütött. A gyerekek előtt üvöltött, hogy egy fasszopó ne szórakozzon vele”.

Azt állítják, hogy a jegyző megpróbálta elhajtani, mire a férfi az autójába csimpaszkodott, ezt követően beült a saját kocsijába és a polgármesteri hivatalig üldözte Gyirán Zoltánt.

A Blikk elérte a jegyzőt is, aki azt mondta: „Nézze, nem szívesen mondom el. Nekem családom van, kisgyermekem. Azóta rengeteg támadást, fenyegetést kaptunk. Ki is kapcsoltuk az internetet. Ez a férfi pár éve költözött a településre, s valamiért engem szúrt ki” – fogalmazott, de azt nem árulta el, hogy miért pont őt „szúrta ki”. Magát a verekedést azzal magyarázta, hogy

A Blikk azt viszont nem kérdezte meg, hogy a vélelmezett urizálásra és luxusautókra (az ATV riportjában is mutatott képeken BMW és Mercedes luxusterepjárók láthatók) miből telt Gyirán Zoltánnak, és azzal kapcsolatban sem kért reakciót a jegyzőtől, hogy Orosz Attila elmondása szerint Gyirán jegyzői pozíciójával visszaélve közzétette a férfi lakhelyével kapcsolatos személyes adatait a Facebookon (amelyről az eredeti riportban szintén látható egy screenshot).