Varga Péter;

képernyő;szembetegségek;rövidlátás;

2023-09-04 09:15:00

A kisgyerekek szemét is károsítja, hogy bámulják a monitorokat, és ez nagyon nagy baj

A túl sok képernyő előtt töltött idő rövidlátáshoz vezethet, és növelheti más betegségek kialakulásának kockázatát.

Manapság akár munkánk révén, akár tanulási célból, akár szórakozásként vagy társadalmi kapcsolataink fenntartása érdekében sokat nézünk kisebb, nagyobb képernyőket - meglehetősen közelről. Ez hosszabb idő után valóban a látásunk romlását okozhatja. De hogyan? ,,Távolra látóknak születünk, a babák sokkal tisztábban látják a messzebb lévő dolgokat, mint a közelieket. Ahogy felnövünk, a szemünk alkalmazkodik a vizuális környezet érzékeléséhez és a genetikai jelzésekhez, hogy tökéletes legyen a látásunk” - mondta a Live Science-nek Neema Ghorbani Mojarrad, az angliai Bradfordi Egyetem docense, regisztrált optometrista.

A közellátóknál a szem nem képes megállni az alkalmazkodási folyamatban, nagyobb lesz a távolság a szemlencse és a szem hátsó részén lévő retina között. Ha olyan munkát végez valaki, ami sok közelre való fókuszálást - például képernyő nézést - kíván, akkor ez olyan tényező lehet, amely erősíti ezt a káros változást - magyarázta Ghorbani Mojarrad. Ha közelre fókuszálunk, a szemnek azok az izmai, amelyek a lencse formáját alakítják, összehúzódnak, hogy gömbszerűbb legyen a formája, hogy így vetítsen éles képet a retinára. A feltevés szerint, ha ezeket az izmokat túl sokat használjuk, meghosszabbodnak és elvékonyodnak, és nem tudják visszaállítani a szemlencsét a nyugalmi, laposabb állapotába. Ettől a szemgolyó formája is megváltozhat, gömbszerű helyett tojásdaddá válik. Amikor az igy átalakult formájú szemmel távolabbi tárgyakat nézünk, a fókusz nem a retinára esik, hanem előtte jön létre, ennek eredménye az elmosódott kép. A képernyőket jellemzően közelről nézzük, így ez elősegítheti ezt a folyamatot, kialakul a rövidlátás.

A túlzott képernyőnézés azért veszélyesebb a gyerekek esetében, mert az ő szemük még alakulóban van. Egy a Lancet-ban megjelent 2021-es, 3000 ezer tanulmányt alapul vevő elemzés rámutatott a fiatalok rövidlátása és a képernyő előtt töltött idő közötti szoros összefüggésre. Szintén erre a következtetésre jutottak a Brit Orvosi Újságban 2022 ben megjelent tanulmány írói is, akik a Covid-19 járványban a tanulási okokbol is a képernyők elé kényszerült gyerekek látását vizsgálták. Valamint a kevés szabadban töltött idő, amely távolabbra való fókuszálást is kíván, hozzájárulhat a rövidlátás kialakulásához, de arányának gyors növekedéséhez az utóbbi években - különösen a gyerekek körében - a képernyőnézés okolható.

Becslések szerint 2030-ra a világon az emberek harmada (2,5 milliárd) lehet rövidlátó. A WHO öt éven aluli gyerekek számára mindössze egy óra képernyő nézést javasol naponta, egy éven aluliaknak pedig semennyit. Mojarrad szerint a rövidlátás egyre fiatalabb korban jelenik meg gyerekeknél, ami azért is probléma, mert ez a későbbi következményekre nagyobb hatással van. Ha a fejlődés során a látás már így alakul ki véglegesen, az rosszabb állapotot jelent, mintha később alakult volna ki a rövidlátás.