2023-09-04 07:20:00

Hat a karotta

Rubljov újabban nem önmagát győzi le, Jabeur szándékosan futtatta a sérült Bouzkovát a US Openen.

„Az idén már kétszer legyőzött, de most sokkal jobban játszom, mint ebben az évben bármikor” – mondta az olasz Jannik Sinnerrel vívott mérkőzése előtt a svájci Stan Wawrinka, aki az amerikai Jimmy Connors óta a legidősebb teniszezőként jutott a US Open férfi egyesének harmadik fordulójába. A 38 éves matuzsálem számára negyedik forduló nem lesz, noha „Stan the Man”, ahogyan Amerikában emlegetik, hajlott kora ellenére is módfelett biztatóan mozgott.

Ám hiába játszott sokszínű amerikai jazzt, a heavy metal elsöpörte. A huszonkét esztendős Sinner, aki nem tipikus olasz, hiszen Dél-Tirolból származik, és nyolc évesen korosztályos síbajnokságot nyert – igaz, ma már Monte-Carlóban él, onnan szurkol a Milannak –, kiegyensúlyozott játékkal 6:3, 2:6, 6:4, 6:2-re nyert.

Sokat segítettek neki rajongói, az itáliai Karotta Fiúk, akik répajelmezben közlekednek Amerikában is, s persze mindenütt feltűnést és derültséget keltenek. A „zöldségek” hatan vannak: Alessandro, Enrique, Francesco, Gianluca, Herberto, Lorenzo. Arra készülnek: a döntőig maradnak.

Ám Jannik Winnernek a támogatásukkal együtt nehezebb dolga volt, mint Alekszandr Zverevnek Grigor Dimitrov és Andrej Rubljovnak Arthur Rinderknech ellen. Habár Zverev is izzadt, és nemcsak a New York-i hőségtől, mert az első szettet a rövidítésben elvesztette, és a második játszma is tie-breakbe torkollt. Az újabb rövidítésben azonban 10:8-ra győzött, majd a folytatásban az Andy Murrayt oly finoman kiiktató Dimitrov már nem tudott ellenállni (6:1, 6:1). Három hete Cincinnatiben Zverev 6:2, 6:2-re múlta őt felül, a helyzet e rövid idő alatt nem változott.

Rubljov megint nagyon meggyőző volt, bár az első, 6:3-ra elvesztett játszmában a drámairodalom összes nehéz szerepét színre vitte. Régebben rendszerint össze is omlott, és etalon volt abban az értelemben, hogy az az igazi férfi, aki képes legyőzni önmagát – márpedig Andrej jó sokszor megverte Rubljovot –, ám az utóbbi években ez másképpen van, a finom kezű orosz ezúttal is fölényesen fordított (6:3, 6:1, 7:5).

A női verseny ötödik kiemeltje, a tunéziai Ons Jabeur sokkal viszontagságosabban ment tovább, és könnyen lehet, hogy nem kerül a legjobb tizenhat közé, ha Marie Bouzkova nem sérül meg a combján a második szettben. A cseh játékos az elsőt 7:5-re nyerte és a következőben is elvonszolta magát a rövidítésig – miután az orvos próbált segíteni rajta, de a lényeget tekintve semmit nem tehetett –, aztán a szoros tie-breakben 7:5-re kikapott, majd a harmadik szettben már nem volt esélye (6:3 Jabeurnek).

A győztes utóbb bevallotta: szándékosan futtatta Bouzkovát, miután látta, hogy sérült. „Sajnálom, de ilyen a tenisz” – tette hozzá.

Hiába, nem a fair play díjra, hanem a US Open trófeájára pályázik.

Akárcsak Arina Szabalina. A fehérorosz favorit egyszerűen félresöpörte a francia Clara Burelt (6:1, 6:1), és lehengerelte az újságírókat is, mert amikor rózsaszínű szereléséről kérdezték, azt válaszolta: „Olyan vagyok, mint Barbie baba.”

Így látja a belarusz bébi.

A teniszt illetően hozzá hasonlóan eltökélt az otthon játszó Jessica Pegula. A 29 éves amerikai 2015-ben debütált a US Openen, de eddig nem ért el kiemelkedő eredményt, most viszont a világranglista harmadik helyén jegyzik. S a teherbíró képességén biztosan semmi nem múlik, mert ebben az évben már összesen 103 meccset vívott egyesben, női párosban és vegyes párosban, azaz valóságos élmunkás a teniszszakmában, ám a nyolcaddöntőbe jutásért 6:4, 4:6, 6:2-re nyert az ukrán Elina Szvitolina ellen.

E diadal beleillik abba a folyamatba, hogy a 2020-as Covid-leállás óta Pegula 35 Grand Slam-versenyen és 1000-es WTA-viadalon vett részt együttvéve, s ezeken 20-szor legalább a negyeddöntőig jutott. Igaz, a GS-tornákon mind a hat mérkőzését elvesztette a legjobb nyolc között. Legközelebb honfitársával, Madison Keysszel találkozik a US Openen.

Amerika ellazul: végre garantált a hazai siker.