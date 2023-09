P. L.;

palesztinok;Izrael;Moszad;apartheid;

2023-09-08 08:42:00

A Moszad korábbi vezetője szerint Izrael apartheid rendszert működtet a palesztinokkal szemben

A kormány a korábbi vádakra rendszerint azzal reagált, hogy a bírálatot megfogalmazókat antiszemitának minősítette, a közelmúltban azonban egyre több prominens izraeli vezető is apartheidnek nevezte a fennálló állapotokat.

Apartheid-rendszert alkalmaz a palesztinokkal szemben Izrael: a palesztin lakosságot a mozgás szabad korlátozásával és katonai törvényekkel sújtják, miközben a megszállt területeken élő zsidó telepesek felett polgári bíróságok ítélkeznek. Ez a rendszer a régi Dél-Afrikáéval egyezik meg - jelentette ki Tamir Pardo, az izraeli titkosszolgálat (Moszad) korábbi vezetője a The Guardian szerint.

A lap szerint Tamir Pardo nem az első prominens izraeli személy, aki a Benjamin Netanjahu vezette szélsőjobboldali rezsim működését - és kiváltképp Ciszjordánia megszállását, valamint a független palesztin állam mindennemű formában való ellehetlenítési kísérletét - a dél-afrikai apartheid rendszerhez hasonlítja.

Orbán Viktor szövetségese, Benjamin Netanjahu pártja, a Likud közleményben úgy reagált az elhangzottakra, hogy „Pardo ahelyett, hogy megvédené Izraelt és az izraeli hadsereget, Izraelt rágalmazza”, majd felszólították, hogy szégyellje el magát.

A Guardian megjegyzi, hogy az apartheid-rendszerre vonatkozó vádakra az izraeli kormányok rendszerint azzal szoktak reagálni, hogy antiszemitának nevezik bírálóikat, jelen esetben azonban egyre nehezebb helyzetben van a kormányzat - tekintettel arra, hogy a bírálatok már a rendszeren belülről is érkeznek. Tamir Pardo a saját nyilatkozatát is úgy minősítette, hogy nem szélsőségességről van szó, hanem ténymegállapítást tett, hozzátéve, hogy a fennálló helyzet valójában a zsidó állam létét veszélyezteti.

A lap felidézi azt is, hogy mára számos prominens izraeli állampolgár mellett külföldön is egyre többször megjelenő vád, hogy Izraelben apartheid-rendszer alakult ki a palesztinokkal szemben. Idén év elején például Mary Robinson volt ír elnök és Pan Gimun volt ENSZ-főtitkár arról beszéltek, hogy „egyre növekvő bizonyítékai vannak annak, hogy a helyzet megfelel az apartheid jogi meghatározásának” Ciszjordániában. Azt is közölték, hogy az izraeli kormány politikája „egyértelműen azt a szándékot mutatja, hogy a zsidó felsőbbrendűségen alapuló ideiglenes megszállás után tartós annektálást szándékoznak végrehajtani”.