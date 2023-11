P. L.;

Budapest;Karácsony Gergely;Orbán Viktor;Gulyás Gergely;Novák Katalin;

2023-11-16 14:21:00

Orbán Viktor nem megy el Budapest 150 éves születésnapi gálájára, Novák Katalin elfogadta a meghívást

Az Orbán-kormányt Gulyás Gergely fogja képviselni. Jelen lesznek az ünnepségen egyházi méltóságok és számos ország nagykövete is.

Pénteken gálaestet tartanak Budapest születésének (azaz Buda, Óbuda és Pest egyesülésének) 150. évfordulója alkalmából a Vígszínházban, az eseményre Karácsony Gergely főpolgármester meghívta Novák Katalin köztársasági elnököt és Orbán Viktor miniszterelnököt is.

Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában nyilatkozott, ahol elmondta, Budapest egy háromszor ekkora ország fővárosának épült, egy regionális birodalom központja volt. A város ma is nagy, az ország viszont a trianoni traumában él, amely trauma árnyékából még nem tudunk kilépni. A legfontosabb üzenet szerinte az, hogy bár Budapest a budapestieké, lélekben az egész országért felelősséget kell vállalniuk, mert Budapest a nemzet fővárosa. A maga beszédét e köré fogja felépíteni.

A főpolgármester kellemes csalódásként értékelte, hogy a gálaestre meghívták Novák Katalin köztársasági elnököt, aki igent is mondott a felkérésre és várhatóan beszédet is mond a rendezvényen. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy Orbán Viktort is meghívták, de a miniszterelnök nem jön el, helyette Gulyás Gergely fogja képviselni a kormányt. Mint mondta, eljönnek viszont a legnagyobb hazai egyházi méltóságok és számos fontos ország nagykövete is.

Az interjúban a főpolgármester beszélt a várható ünnepi programokról is, a szimbolikus, 150 forintos BKV-jegy mellett megnyitják például a Városházát a budapestiek előtt, elkészült a Budapest nagyregény 23 kerületről 23 fejezettel, 23 kortárs magyar íróval, megnyitják a Merlin Színházat és hamarosan elérhető lesz Budapest tortája is, amely elmondása szerint a dobostorta alapstruktúráját gondolja tovább.