2023-11-17 17:20:00

Kiderült, hány diák tanul Magyarországon honvédelmet a középiskolákban

Hat intézményben zajlik a képzés.

824 diák tanul Magyarországon honvédelmet a középiskolákban szeptember eleje óta - közölte a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium a hvg.hu közérdekű adatigénylésére válaszolva.

A tárca közlése szerint hat oktatási intézményben, kilenc egyenruhás oktatótól tanulják a diákok a honvédelmet elméletben és gyakorlatban is, heti egy órában. A következő iskolákban zajlik az oktatás:

A lap az oktatásért is felelős Belügyminisztériumot is megkérdezte a témában, ők az információt azzal egészítették ki, hogy a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskolában, valamint a Diósgyőri Gimnáziumban is a 11. évfolyamon vezették be a képzést.

Ami a tárgy tartalmi részét illeti, erről korábban a pomázi Sashegyi Sándor iskolában tanító Vartmann György önkéntes műveleti tartalékos alezredes beszélt a honvedelem.hu-n. E szerint a honvédelmi tantárgy „meglehetősen komplex ismereteket ad át a gyerekeknek a Magyar Honvédségről és a honvédelemről. A diákok a korábban megszerzett történelem, fizika, földrajz és biológiai ismereteikre építve új tudást szerezhetnek a lőelmélet, a haditechnikai ismeretek, az egészségügyi-, túlélési-, valamint a térkép és tereptani alapismeretek terén. (...) A honvédelem tantárgy oktatását az első félévben heti egyórás elméleti oktatás eredményeként 16 órában, míg a második félévben 20 órában, zömmel gyakorlati foglalkozások keretében tartják meg, így összesen a tanév folyamán 36 órában találkozhatnak a tanulók a Magyar Honvédség tevékenységét és munkáját érintő ismeretekkel.”