2023-11-19 16:01:00

Orbán Viktor felcsúti háza elé is jutott az államtitkár bátyjának gumiszemetéből

Lenti, Celldömölk, Felcút és a Karmelita előtti kordonsot képezték a momentumos Tompos Márton útját.

Vissza a feladónak: NEM NYELJÜK TOVÁBB A FIDESZ SZEMETÉT! A »nagyságos uraknak« is házhoz visszük az illegális gumilerakatok problémáját - írta a Facebookon a momentumos Tompos Márton, majd közzétett több videófelvételt, amelyek tanúsága szerint különböző címzetteknek hordott szét egy rakás használt gumit, köztük Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

Az ellenzéki politikus korábban számolt be arról, hogy hegyekben áll a használt autógumi Zalában, a zajdai laktanya területén, amelynek forrása Rogán Antal államtitkárának, Benkő Tamásnak a bátyja, Benkő Ádám, akihez több szálon kötődik a környezetszennyezést okozó cég. A mintegy 28 ezer tonnányi abroncshulladékot június 30-ig kellett volna elszállítania a cégnek, de ezt nem tették meg, a szeméthegy pedig azóta is ott áll.

A zadai eset Tompos Márton szerint nem az első húzása Benkő Ádáméknak, hozzá kötődik a korábbi devecseri gumisbotrány is, ami miatt a devecseri önkormányzat be is perelte Benkőék egy másik cégét.

Az ellenzéki politikus ezért felpakolt a használt gumiszemétből és országjárásra indult. Először lerakott egy kupacot a lenti polgármesteri hivatal elé, majd átment Celldömölkre, a szemetelő cég bejelentett székhelye elé, ide is vitt egy adagot. A következő állomás volt a miniszterelnök felcsúti háza, az erről készült videót itt tekintheti meg:

Ezt követően a rend kedvéért a Karmelita kolostor előtti kordonok is sorra kerültek, ide is jutott a gumiszemétből.