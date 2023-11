P. L.;

győzelem;Eb-selejtező;magyar labdarúgó-válogatott;

2023-11-19 17:47:00

3-1-re legyőzte Magyarország Montenegrót, veretlenül, csoportelsőként jutott ki a válogatott az Eb-re!

Szoboszlai Dominik duplázott, az i-re a pontot Nagy Ádám harmadik gólja és Dibusz Dénes parádés védései tették fel.

Hátrányból fordítva, 3-1-re legyőzte a montenegrói csapatot a magyar labdarúgó-válogatott a vasárnapi, Puskás Arénában tartott Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így csoportelsőként végzett és a második kalapból várhatja december 2-án a jövő évi kontinensviadal hamburgi sorsolását.

A vendég csapat Slobodan Rubežić fejesével a 36. percben megszerezte a vezetést, így a Marco Rossi vezette alakulat az első félidő végén még vesztésre állt. A második játékrészben azonban begyújtotta a rakétákat a magyar válogatott: Szoboszlai Dominik a 66., majd alig két percre rá, a 68. percben lőtt góljával duplázott, ezzel már sikerült is megfordítani a meccset, végül pedig az eredményt Nagy Ádám biztosította be a 93. percben szerzett találatával. Az eredményt a mérkőzés vége felé erősödő montenegrói támadások ellenére sikerült beállítani, a kapus Dibusz Dénes több alkalommal is hatalmas bravúrral védett. Marco Rossi újoncot is avatott, az utolsó percekre Szuhodovszki Soma, a Kecskemét játékosa mutatkozhatott be a nemzeti együttesben.

A mérkőzésről készült képgalériánkat itt tekintheti meg:

A telt házas Puskás Arénában aratott sikernek köszönhetően a magyar válogatott 12 találkozóra növelte veretlenségi szériáját. Az MTI megjegyzi, hogy legutóbb 2000 márciusa és 2001 áprilisa között volt ilyen jó sorozata a címeres együttesnek, teljes naptári évet pedig 1976 után sikerült ismét veretlenül zárni.