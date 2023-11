nepszava.hu;

Fidesz;ellenzék;Karácsony Gergely;főpolgármester-jelölt;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Kovács Gergely;

2023-11-21 14:27:00

Nem indítanak főpolgármester-jelöltet a kétfarkúak, de azt túlzásnak tartanák, hogy Karácsony Gergelyt támogassák

Kovács Gergely társelnök három EP-mandátummal már elégedett lenne 2024-ben, az önkormányzati választáson viszont inkább a minőségre menne, és nem szeretné, ha agyonnyernék magukat.

Úgymond nem indítunk Karácsony Gergely ellen másik főpolgármester-jelöltet – jelentette ki Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke a Partizánnak adott interjújában. A politikus úgy vélekedett a helyzetről, hogy szerinte ennyit meg tudnak tenni és meg is teszik az ügy érdekében, de többet nem.

Az okokról Kovács Gergely őszintén beszélt: „De azért azt értse meg mindenki, hogy tényleg tök nehéz lenne egy olyan embert támogatni, aki még ha kicsiben is, de azért csinált olyan dolgokat, amik miatt a Fideszt nagyon erősen szoktuk kritizálni.” Ezek között említette a főpolgármester mozgalmának rejtélyes támogatását, valamint a főváros saját konzultációját hozta fel, amelynek irányított kérdései erősen hajaztak a kormány nemzeti konzultációra. – Szóval nekem így direktben támogatni problémás lenne, de

– összegezte a társelnök.

A politikus az eddigi várospolitikai lépések közül szimpatikusnak tartja a budapesti közösségi költségvetést, és a „valamiféle autómentesítést, de ő inkább a rakpartot teljesen lezárná a forgalom elől és füvesítené. Az MKKP saját politikai céljai között Kovács Gergely az Európai Parlementbe kerülést nevezte meg, s bátran mondta, hogy „három mandátummal már elégedett lenne”. Jelöltjeiket még decemberben bejelentik, de a társelnök nem valószínű, hogy a listán ott lesz az első háromban, mert azt már nem tartja szimpatikusnak, hogy olyanok szerepeljenek befutó helyen, akik – mint például az LMP-s Ungár Péter – nem is akarnak beülni az EP-be.

Ami az önkormányzati választást illeti, a kétfarkúak stratégiájáról az derült ki, hogy „tizenvalahány budapesti kerületben és húsz körüli nagyobb városban” indulnának, amelyek között „Újpest és Ajka biztosan ott van”. – Inkább megfelelő és hozzáértő embereket juttassunk be önkormányzati testületekbe, minthogy sokat – vallott Kovács Gergely a helyhatósági céljaikról, amelyek érdekében pártjuk már több mint egy éve képzést is tart a leendő indulóknak, akik között maga is ott lesz a Hegyvidéken polgármesterjelöltként, illetve név szerint a független Baranyi Krisztina polgármestert támogatják a ferencvárosi újrázásában.