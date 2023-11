nepszava.hu;

Mercedes;Köztársasági Őrezred;Áder János;Horn Gyula;magángyűjtemény;

2023-11-21 14:14:00

Magángyűjtemény része lett Horn Gyula miniszterelnökként használt Mercedese

Az 1994 és 1998 közötti kormányfő után a későbbi államfő, mint házelnök és Fidesz-frakcióvezető használta a maga idejében luxusautónak számító, ma már old timer járművet.

Előkerült Horn Gyula kormányfői Mercedese, amely „csodás, mondhatni hibátlan állapotban” cserélt gazdát, és mostantól egy hazai magángyűjtemény részét képzi – írja a Vezess, amint a cikkből kiderült, igencsak kalandos sorsú kocsit egy hazai, old timerek felújításával és értékesítésével foglalkozó magáncégnek sikerült megvásárolna. A fekete Mercedes-Benz W202 C220 Elegance felszereltségű autó egyike volt annak az öt új járműnek, amelyet 1994-ben rendelt a Köztársasági Őrezred.

A négy fekete és egy fehér autót 1994 márciusában vették állományba. A gépkocsikat rádióadó-adóvevővel és mágneses, kék villogókkal is felszerelték. – A COS-978 rendszámú autó 1994–1998 között Horn Gyula és családja részére fenntartott jármű volt, amelyet hivatali időn kívül maga Horn Gyula is rendszeresen vezetett, legalábbis ezt állítja az autó új tulajdonosa. A Mercedes a Horn-kormány leköszönése után Áder János magánhasználatú autója lett. A 2012 utáni köztársasági elnök, aki az Országgyűlés elnökeként, majd a Fidesz frakcióvezetőjeként családjával együtt 2003-ig használta az autót, amelyet ezután a Kormányőrség XIII. kerületi Kárpát utcai garázsába, az egykori „pártgarázsba” szállítottak tartalékos autóként.

– Itt 2008 januárjában selejtezték le, és innen vásárolta meg a Köztársasági Őrezred egykori parancsnoka nyugdíjazását követően, aki ezután 15 évig használta a megbecsült Mercedest, s akitől nemrég átvette egy magáncég – írja a Vezess, megjegyezve: „A gépkocsi 290 ezer kilométert futott, sérülésmentes, gyári állapotban maradt fenn, Old Timerként jövőre vihető vizsgára. Az Elegance kivitelű autót manuális klímával is ellátták, valamint az összes gyári kulcs és szerviz kulcsa is megvan.