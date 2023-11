Á. B.;

Karácsony Gergely;választási rendszer;Mi Hazánk Mozgalom;

2023-11-22 12:08:00

Karácsony Gergely a Fidesz „félfasiszta testvérpártjáról” beszél, miután a Mi Hazánk átírná a főváros választási rendszerét

A városvezető szerint azonban a terv nem fog sikerülni.

Alig hét hónappal a választás előtt a Fidesz újra módosítani próbálja a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó választási szabályokat – írta Facebook-oldalán a főpolgármester.

Karácsony Gergely ebben arra a törvénymódosítóra reagált, amelyet a Mi Hazánk Mozgalom egyik országgyűlési képviselője nyújtott be. A Szabadi István által jegyzett előterjesztés szerint visszaállítanák a Fővárosi Közgyűlés korábbi, listás rendszerét, amelyet 2014-ben épp a Fidesz változtatott meg, Addig csak is kizárólag így lehetett bekerülni a testületbe, azonban a módosítás után a kerületi polgármesterek is a közgyűlés tagjai lettek. Az ellenzéki politikus érvelése értelmében egy igazságosabb és arányosabb választási rendszer jönne létre.

Noha a javaslatot a Mi Hazánk Mozgalom nyújtotta be, ennek ellenére a főpolgármester a kormánypártokat fedezi fel a lépés hátterében.

„Még ahhoz is gyávák, hogy saját nevükben adják be a javaslatot, rábízták azt a félfasiszta testvérpártjukra” – fogalmazott. Megjegyezte, azért állítanák vissza a korábbi rendszert, mert abban bíznak, így megverhetik az ellenzéket. „Most szólok: nem fog menni. A hatalom, amely úgy váltogatja az elveit, mint más az alsógatyáját, nem méltó a budapestiek bizalmára” – zárta sorait Karácsony Gergely.