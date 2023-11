Batka Zoltán;

Magyar Honvédség;szakszervezet;strasbourgi bíróság;

2023-11-23 05:50:00

Egyetlen tollvonással megszüntetné az Orbán-kormány a katonák érdekvédelmét, kár, hogy a strasbourgi bíróság ezt már megtiltotta egyszer

A nemzetközi szakszervezeti szövetség azt ígéri, harcolni fog a magyar bajtársakért.

– Az Emberi Jogok Európai Bírósága egy franciaországi eset kapcsán 2014-ben világosan kimondta , hogy nem lehet megfosztani a fegyveres testületek tagjait a szakszervezet alakítás jogától. Ha Magyarországon ilyen döntés születik, akkor azt biztosan meg fogjuk támadni, egy ilyen módosítás számunkra és magyar kollégáink számára elfogadhatatlan – jelentette ki a Népszava érdeklődésére Emmanuel Jacob, a Katonai Egyesületek és Szakszervezetek Európai Szervezetének (EUROMIL) elnöke.

Ennek a nemzetközi ernyőszervezetnek a tagja a hazai Honvédszakszervezet is, amelynek léte végveszélybe került egy kedd este benyújtott, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett alaptörvény-módosítás miatt, megtiltaná, hogy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja jogállásával összefüggésben szakszervezet tevékenykedjen és alakuljon. Annak ellenére is, hogy – mint arra Emmanuel Jacob felhívta a figyelmet – Magyarország is aláírta az Európai Szociális Chartát, amely többek között garantálja érdekképviseleti jogokat és nem zárja ki belőle a katonákat.

Gyakorlatilag egyetlen olyan nemzetközi példát sem lehet felhozni arra, hogy alaptörvényben tiltanák a katonák egyesülési jogát és a szakszervezet működését.

Mint megírtuk, az Orbán Viktor által egykor gránitszilárdságúnak kikiáltott alkotmány tizenkettedik módosításának a tervét Magyarországon is hatalmas felhördülés kísérte. A Honvédszakszervezet (HOSZ) rendkívüli ülést tartott és péntekre várja Szalay-Bobrovniczky Kristóf magyarázatát Semjén Zsolt alkotmánymódosítására.