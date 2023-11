P. L.;

diák;búcsúlevél;öngyilkossági kísérlet;Veres Pálné gimnázium;

2023-11-24 14:17:00

Búcsúlevelet hagyott, előre eltervezte öngyilkosságát a Veres Pálné Gimnázium diákja

A fiút azonnal meg kellett műteni.

Lapunk is beszámolt arról, hogy csütörtök délelőtt leugrott egy kilencedik évfolyamos diák az ötödik kerületi Veres Pálné Gimnázium harmadik emeletéről a belső aulába; a fiút a mentők súlyos állapotban, a helyszíni ellátás után kórházba szállították.

A Bors a történtek után ellátogatott az iskolához, ahol még órákkal később is zajlott a helyszínelés. Kiderült, hogy a diák készült az öngyilkosságra, még búcsúlevelet is hagyott édesanyjának. Egyik osztálytársa a lapnak zárkózott fiúként jellemezte az áldozatot, barátai nem igazán voltak. Reggel ugyanakkor még nem vettek észre rajta semmi furcsát, így nem is sejtették, hogy mire készül.

– mesélték az osztálytársai. Elmondásuk szerint az osztályfőnököt nagyon megviselték a történtek. A búcsúlevélben az állt, hogy reméli, Isten megbocsát neki, mert tudja, hogy súlyos bűn, amit el fog követni. Emellett bocsánatot kért azoktól, akik szerették őt, s azt írta, hogy hiányozni fog neki az édesanyja. Az igazgatót is megemlítette benne, őt nem kedvelte. „Mi azt tudtuk, hogy a családi körülményei nem voltak a legjobbak. Mindig ideges volt az otthoni dolgok miatt, valószínűleg emiatt döntött így. Végül mi is lenéztünk az aulába. Szörnyű látvány volt, mert láttuk lent feküdni a kövön... Azt is, hogy felrakják a hordágyra és elviszik. Nagyon kiborultunk az egésztől” – mondták a diákok.

Az eset után pszichológus beszélgetett az osztállyal.

Arról továbbra sincs pontos információ, hogy az öngyilkosságot megkísérelt fiú milyen állapotban van, annyit tudni, hogy súlyos állapotban vitték kórházba és azonnal meg kellett műteni.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.