Rónay Tamás;

Svédország;klímavédelem;Amszterdam;Greta Thunberg;Fridays for Future;

2023-11-25 22:37:00

Válságban a Fridays for Future az alapító Greta Thunberg palesztinpárti megnyilvánulása miatt, nehéz lesz megakadályozni a széthullást

Volt egy kis botrány az amszterdami tüntetésen.

A svéd Greta Thunberg a környezetvédők nagy reménysége volt, neki ítélték az alternatív Nobel-díjat, egy egyetemtől díszdoktori címet kapott, sőt, a Time amerikai magazin 2019-ben az év emberévé is koronázta a klímavédelmi mozgalom arcát. Most azonban éppen a Fridays for Future alapítója idézheti elő a mozgalom szétesését. Thunberget minden eddiginél több bírálat éri, nem leplezhetőek tovább a csoportosuláson belüli mind nagyobb ellentétek.

Legutóbb a svéd klímaaktivistának az amszterdami klímatüntetésen való szereplése hagyott mély nyomokat a mozgalomban. A megmozduláson hatalmas tömeg, 85 ezer fő vett részt, de aligha sikerül megmozgatni még egyszer ennyi embert. Thunberg ugyanis palesztinpárti kijelentéseket kezdett skandálni. A globális felmelegedés elleni mozgalom íratlan vezetője a klímaválság elleni küzdelmet összekapcsolta a szabad Palesztináért folytatott harccal. – No Climate Justice on Occupied Land – ismételgette angolul.

Ezt követően Erjan Dam holland klímaaktivista hirtelen a színpadra lépett, kikapta Thunberg kezéből a mikrofont. – Én egy klímavédelmi tüntetésre jöttem ide, nem politikai tüntetésre – mondta, mielőtt elvezették volna. A botrányról készült videók futótűzként terjedtek az interneten. Ezzel a Fridays for Future is még nagyobb válságba került. Dam később a német Spiegelnek elmondta, hogy a klímatüntetés többi résztvevőjéhez hasonlóan ő is úgy érezte, megsértették.

Egyes résztvevők arról számoltak be, hogy amikor a „folyótól a tengerig” skandálás elkezdődött, a tömegből sokan hazaindultak. A célzást a Jordán folyótól a Földközi-tengerig húzódó palesztin államra sokan úgy értelmezik, mint Izrael állam elpusztítására való felhívást, bár a palesztinpárti aktivisták azt állítják, hogy a jelentése más.

Thunberg Amszterdamban Sara Rachdan palesztinpárti aktivistával is színpadra lépett. Ő előzőleg Adolf Hitlerhez hasonlította Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, a Gázai övezetben végrehajtott izraeli támadásokat pedig a holokauszthoz – közölte a Süddeutsche Zeitung német napilap a közösségi médiában közzétett képével. A lap szerint Rachadan egy képet is posztolt Leila Khaledről, aki 1969-ben eltérített egy polgári repülőgépet a Róma–Tel-Aviv útvonalon, és tagja volt a Népi Front Palesztina Felszabadításáért nevű szervezetnek, amelyet az EU és az Egyesült Államok terrorszervezetnek tekint. Persze nem biztos, hogy Thunberg tisztában volt Rachdan nézeteivel.

A közel-keleti konfliktus mindenesetre mind drámaibb megosztottságot idéz elő a klímamozgalomban, s bár Thunbergnek korábban is voltak vitatható kijelentései, most több oldalról élesen bírálják. Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke úgy véli, Thunberg minden jel szerint radikalizálódik. „Számomra megmagyarázhatatlan, hogy a Fridays for Future Germany továbbra is az ő zászlaja alatt hajózik” – mondta. A németországi testvérszervezet ugyan bejelentette, hogy elítélte az antiszemitizmus minden formáját, azonban Schuster szerint az elhatárolódás önmagában még nem megy eléggé messzire.

Volker Beck, a Német–Izraeli Társaság elnöke szerint ez Greta Thunberg mint klímaaktivista végét jelenti. „Olyasvalakivé vált, aki teljes mértékben gyűlöli Izraelt” – írta az X-en.

De olyanok is élesen bírálták őt, akik szintén szívükön viselik az éghajlatvédelem kérdését. „Teljesen illetlennek tartom ezeket a szavakat” – reagált a svéd lány beszédére Ricarda Lang, a Zöldek egyik vezetője a Spiegel közlése szerint. Azzal vádolta az aktivistát, hogy nem ítélte el a Hamász támadásait, és összekeverte az elkövetőt az áldozattal.

Philipp Lenhard, az amerikai berkeley-i Kaliforniai Egyetem antiszemitizmus-szakértője számára a nyilatkozatok egyértelműen a megosztottság folyamatának kezdetét mutatják. „Elégedetlenség van a klímavédelmi mozgalom tagjai között” – mutatott rá, s szerinte a tagok nem akarják tétlenül szemlélni, ahogy politikai célokra szeretnék felhasználni őket. A Fridays for Future rendkívül megosztott a kérdésben. Még a svéd aktivisták is elítélték az antiszemitizmust és az iszlamofóbiát, „függetlenül attól, hogy ki és hol fejezi ki”.

Az amszterdami incidens nem az első ilyen eset volt. Az október 7-i Hamász-terrortámadások óta a mozgalom nemzetközi Twitter (X)-fiókján többször is palesztinpárti posztokkal és szolidaritási megnyilvánulásokkal hívta fel magára a figyelmet. Hasonló bejegyzések voltak olvashatók nemzetközi Instagram-fiókján. Az egyik bejegyzés különösen éles bírálatokat váltott ki. Ebben azzal vádolták a nyugati médiát: agymosást folytat annak érdekében, hogy támogatást szerezzen Izraelnek. Október végén aztán az Extinction Rebellion klímavédelmi szervezet tagjai Hágában tüntettek. Izrael miniszterelnökét, Benjamin Netanjahut háborús bűnösnek, a kormányát pedig apartheid rezsimnek bélyegezték.

Philipp Lenhard a bajorországi Abendzeitungnak ezzel kapcsolatban elmondta: az amerikai egyetemeken is egyre inkább azt tapasztalja, hogy Izrael lassacskán „a gonosz szimbólumává válik”. „Legyen szó a klímaváltozásról, az amerikai egyetemi politikáról vagy a rasszizmusról, sok mindent Izraelhez kapcsolnak” – mutatott rá a történész.

A bajor alkotmányvédelmi hivatal is figyelemmel kíséri a palesztinkérdés és a klímavédelem témájának aggasztó keverését. A hatóság közölte, hogy egyes szélsőbaloldali csoportok antiimperia­lista irányultságuk miatt szolidaritást vállalnak Palesztinával. Ezek a szélsőségesek a 2022-es alkotmányvédelmi jelentés szerint felismerték a klímavédelmi csoportok „mozgósítási potenciálját”. Ezek a szélsőséges megnyilvánulások azért végzetesek, mert súlyos károkat okoznak a klímaváltozás elleni elengedhetetlen küzdelemnek.

Luisa Neubauer lehetne a mozgalom arca

Öt év telt el azóta, hogy Thunberg egy pénteki napon először sétált be egy stockholmi iskolába, és egy kartondobozra erősített táblával tüntetni kezdett azért, hogy az emberiség ténylegesen lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, és korlátozza az üvegházhatású gázok légkörbe jutását. Az akkor 15 éves lány felhívta magára a média figyelmét, és hónapokon belül a fiatalok klímaválság elleni harcának szimbólumává vált.

A következő években Thunberg számos harcias beszédet tartott, például az Európai Parlamentben és az ENSZ Közgyűlésén, ahová hajóval ment, s nem repülővel, hogy minél kevesebb káros anyagot juttasson a légkörbe, bár szakértők nem voltak biztosak abban, hogy ezzel valóban elérte-e ezt a célt. Greta találkozott Ferenc pápával és más prominens államférfiakkal. 2019 és 2023 között minden évben jelölték a Nobel-békedíjra, 2019-ben minden idők legfiatalabbjaként lett az év embere a Time szerint.

„Felemelte a világot. Ezért nagyon hálás vagyok” – mondta egykor Gretának a BBC beszámolója szerint David Attenborough, a világhírű brit dokumentumfilmes. De bírálatok céltáblája is lett, Vlagyimir Putyin orosz elnök kedves, de rosszul informált tinédzsernek nevezte őt. „Gretának dolgoznia kell a dühkezelésen … nyugodj meg, Greta, nyugodj meg” – mondta neki egykor Donald Trump amerikai elnök. Thunberg most 20 éves; hazájában, Svédországban fejezte be a középiskolát.

Az elmúlt hónapokban ő is részt vett rendbontásba torkolló klímatüntetéseken. Az egyik túlkapás miatt a múlt héten Londonban kellett bíróság elé állnia. Tagadta bűnösségét, de 2500 fontig terjedő pénzbírság fenyegeti. Az elmúlt hónapokban Svédországban hasonló szabálysértésekért kisebb bírságokat kapott.

Thunberg már korábban is nyilatkozott nem éghajlattal kapcsolatos kérdésekről. Instagram-fiókján például kiállt az afganisztáni női aktivisták mellett, miután a szélsőséges tálibok Kabulban két évvel ezelőtt átvették a hatalmat. Nem sokkal azt követően, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, részt vett egy tüntetésen a stockholmi orosz nagykövetség előtt.

De egyik sem volt olyan ellentmondásos, mint a közel-keleti konfliktusban tanúsított palesztinbarát álláspontja. Még októberben posztolt egy fotót magáról és más aktivistákról, amint egy táblával pózolnak, amelyre azt írták, hogy Gáza mellett állnak.

Ugyan Neubauer elutasította a lehetőségét annak, hogy más névre kereszteljék át a Fridays for Future Germanyt, a mozgalom német ágát, de mint a Die Zeitnek adott interjújában fogalmazott, ez csak másodlagos kérdés. Neubauer kevésbé radikális Thunbergnél, érezhetően jobban hajlik a kompromisszumra, és jobb érzéke van a napi politikához. Ezt jelzi, hogy részt vett egy Izrael-párti tüntetésen Berlinben, és csalódottságának adott hangot Thunberg álláspontja miatt, különösen annak kapcsán, hogy „Greta Thunberg még mindig nem mondott semmi konkrétumot az október 7-i mészárlás zsidó áldozatairól”. Hozzátette: nem érti Gretát.

Thunberg befolyása azonban megmarad, már csak azért is, mert 15 millió követője van az Instagramon. Mint a Spiegel cikkében rámutatott, ezért is sokkal jobban meg kellene fontolnia, mit is mond.