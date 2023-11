Á. B.;

Ukrajna;dróntámadás;orosz megszállás;

2023-11-26 15:15:00

Drónokkal lőtte egymást Ukrajna és Oroszország

Az ukránok ismételten Moszkvát célozták.

Kilenc, Oroszország által indított támadó drónból nyolcat megsemmisített éjszaka az ukrán hadsereg - írja az ország légierejének közlésére hivatkozva a Reuters.

Azzal kapcsolatban nem érkezett információ, hogy hol csapódtak be, mint ahogy károkról sem tudni. Az éjszakai támadás délkelet felől érkezett. Egy nappal ezelőtt ugyancsak ebből az irányból indult meg az invázió kezdete óta legnagyobb dróntámadás szombaton. Kijevi tisztviselők az utóbbi napokban arról beszéltek, hogy Oroszország a hideg közeledtével ismét az infrastruktúra kritikus létesítményeit fogja célba venni.

A moszkvai védelmi minisztérium vasárnap arról számolt be, hogy meghiúsítottak egy, az orosz területek ellen irányuló támadást. A művelet során legkevesebb huszonnégy drónt és két rakétát használtak az ukránok. A tárca tájékoztatása szerint Moszkva, Tula, Kaluga, Szmolenszk és Brjanszk városa is érintett volt. Emellett az Azovi-tenger felett lelőttek két ukrán S-200-as föld-levegő rakétát is. Tula városában egy ember megsérült, amikor lakóházba csapódott az egyik drón. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester tömeges dróntámadásról írt. Az orosz főváros több repülőterén járatokat kellett törölni a történtek miatt.

A megszállás alatt lévő Donyeck megyében az egyik orosz tisztviselő azt mondta, az ukrán csapások miatt többen fűtés és áram nélkül maradtak.