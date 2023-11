Soproni H. Lajos írása a Népszavának;

Magyarország;Ausztria;turizmus;Sopron;jogosítvány;

2023-11-28 17:07:00

Beindult a jogosítvány-turizmus, az osztrákok Sopronban egymásnak adják a kilincset a magyar vezetői engedélyért

Az a külföldi, aki ügyes és megoldja a lakcímkártya-kérdést, a bemutatás után akár másnap kezdheti is a tanfolyamot.

Attól, hogy nem beszélünk róla, még létezik jogosítvány-turizmus Sopronban – jelentette ki határozott bizonyossággal az egyik autósiskola ügyintézője. Alighanem ennek is betudható, hogy már legalább tíz járművezető-képző működik a városban, és most már nem csak helyi cégek indítanak tanfolyamokat.

Amikor telefonon érdeklődtünk, hogy az osztrák állampolgárok milyen feltételek mellett szerezhetnek magyar jogosítványt, akkor a tanfolyamszervező hölgy előbb belenevetett a készülékbe, majd viccesen azt kérdezte, vajon mi lehet ma a levegőben, mert már a negyedikként vagy az ötödikként hívtuk ugyanezzel. Közölte, hogy a jelentkezőktől személyazonosító igazolványt, vagy útlevelet, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által igazolt általános iskolai bizonyítványt, az orvosi alkalmassági vizsga eredményét kérik, és nagyon fontos, ha nem a legfontosabb a lakcímkártya. Hiszen egy külföldi csak akkor kaphat magyar jogosítványt, ha azt megelőzően legalább hat hónapig Magyarországon tartózkodott. Elfogadnak ideiglenes lakcímet is, de ezt megfelelő okirattal bizonyítani kell. Voltaképpen ez az egyetlen nehezebben elhárítható akadály. A tanfolyam előbb is elkezdhető, ám fél évbe akkor is beletelik a személyautók vezetéséhez szükséges népszerű B kategóriás jogosítvány megszerzése, ha minden simán megy.

Mint kiderült, az a külföldi, aki ügyes és megoldja a lakcímkártya-kérdést, a bemutatás után akár másnap kezdheti is a tanfolyamot. Az elméleti anyagot németül és angolul akár online is megtanulhatja, nem is kell oktatásra járnia. Azt mindenki maga dönti el, hogy a sikeres vizsgához, a lehetőségek közül melyiket választja.

Főként Ausztriában élő magyarok iratkoznak be a soproni autósiskolákba, akik már ismerik az árakat, és tisztában vannak azzal, hogy egy magyar jogosítvány mennyivel olcsóbb. Az elmúlt néhány évben azonban az osztrákok is felfigyeltek erre, és egyre többen soproni autós és motoros tanfolyamokra jelentkeznek – tudtuk meg az autósiskolában.

Ahol szóba került az is, hogy a lehetséges kockázatok ellenére sem mérséklődik az érdeklődők száma. Pedig vannak buktatók. Néhány éve egy magyarul is jól beszélő osztrák hölgy nagyon pórul járt. Ausztriában él, de Sopronban is van lakása, ezért úgy döntött, hogy nemcsak motorra, hanem személygépkocsira is magyar vezetői engedélyt szerez. Igen ám, csakhogy amikor a sikeres vizsgát követően honosítani akarta a dokumentumokat, akkor az illetékes ausztriai hatóság ügyintézője nem értette, hogy mi a csudának kellett neki egy szomszédos országban tanfolyamra járni, és ott vezetni tanulni, amikor Ausztriában is vannak kitűnő oktatók. Ezért visszavonta a magyar jogosítványát és érvénytelenítette azt. Később hiába próbált a döntés ellen bármit is tenni, nem járt sikerrel Így az osztrákoknál mindent elölről kezdett.

Ez azonban hamar kiderül, és aki ezt megkísérli megtenni, az nagyon megütheti a bokáját. A magyar hatóságok ugyanis az eredményes tanfolyam után felveszik a kapcsolatot osztrák kollégáikkal, és a sikeres vizsga után csak abban az esetben adják át a jogosítványt, ha az említett ok kizárható.

Az autós és motoros iskolák más-más módon kezelik a gyarapodó külföldi érdeklődést. Van amelyiknnek nincsenek külföldi tanítványaik, aminek alapvető oka az idegennyelvtudás hiánya. Ezek kénytelenek máshová küldeni a potenciális ügyfeleket. Más iskolák már az osztrákokra "szakosodtak", miután nincsenek nyelvi nehézségek, mert oktatójuk évtizedeken át külföldön élt, így aki kéri, annak németül tartják meg a gyakorlati órát is. Az egyik jelentősebb autósiskolában elmondták, egyre több a külföldi tanítványuk. Húsz oktatójuk közül többen angolul és/vagy németül beszélnek, hiszen már minden csoportban van egy-két külföldi tanuló. Nemcsak osztrákok és németek, hanem kínaiak, oroszok és indiaiak is jönnek.