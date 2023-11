Ungár Tamás írása a Népszavának;

Fidesz;Baranya vármegye;riport;nemzeti konzultáció;

2023-11-29 06:05:00

„Tök mindegy, hogy mit ikszelek a kérdőíven, úgyis az lesz, amit ők akarnak”

A nemzeti konzultációról kérdezett baranyaiak túlnyomó többsége azt ígéri, nem fog válaszolni a kormány kérdéseire. Machinációnak tartják az egészet. Néha azok is annak tartják, akik kitöltik. És van, aki arra is válaszol, amiből egy szót se ért.

„Nem töltöm ki. Miért tölteném?”– ekképp felelt Szabó Krisztián, amikor Bánfa főutcáján megállítva arról kérdeztem, hogy kitölti-e a nemzeti konzultáció legújabb kérdőívét. A földmunkákból élő, feleségével két gyermeket nevelő, 31 éves, erős testalkatú férfi hozzátette, hogy nem ismer olyat, aki kitöltené a konzultációt. Megjegyeztem, hogy ez meglepő, mert itt és a környékbeli falvakban a választási statisztikák alapján a helybéliek nagy többsége a Fidesszel szimpatizál, márpedig a nemzeti konzultáció kérdéseit csakis a kormánypárti voksolók válaszolják meg.

– Én is a Fideszre szavaztam – bólintott rá Krisztián. – Amióta ők vannak, jobb a helyzet. Van munka, a napszámért megadnak 15 ezer forintot, és az elég jó. Mégse töltöm ki, mert úgyse érdekli őket, hogy én mit gondolok.

A Rózsafán élő Csonka Máté hasonlóan vélekedett. A három kicsi gyermeket nevelő, 28 éves kőművest akkor szólítottam meg, amikor 60 éves orosz traktorjával – félhektáros földjéről kukoricatörésből érkezve – beállt a portájára.

A hét végén Pécsen és Baranya fél tucat falujában a nemzeti konzultáció közelmúltban megismert kérdései okán faggattam a helybélieket, s a véletlenszerűen megszólított félszáz beszélgetőpartner között alig akadt olyan, aki azt mondta, hogy ő kitölti a posta által napokon belül célba jutó kérdőívet. Így vélekedtek a riportalanyok Kacsótán, Botykapeterden és Nyugotszenterzsébeten. A 670 lelkes Nagypeterden egy Józsefként bemutatkozó, középkorú férfi ekképp passzolt: – Az időseket kérdezze, nekik van idejük. Ettől az… izétől azt hiszik, hogy fontosak, hogy figyelnek a szavukra. Francot! Amúgy Józsefről megtudtam, hogy ő is a Fideszhez húz:

– Rájuk szavazok, mert nem engedik be a migránsokat.

– Most is lesz olyan kérdés – vágtam közbe – ami a migránsokat érinti, azt se ikszeli be?

A bánfai kocsmában megzavartam egy összejövetelt. Szabó Melinda, a 210 lelkes falu független polgármestere tortával vendégelte meg azokat, akik részt vettek a tűzifaosztásban. A polgármester kizártnak tartotta, hogy valaki is foglalkozna a faluban nemzeti konzultáció kérdéseivel. Aztán kiderült, hogy a szerény buli egyik résztvevője, Ladányi Sándorné mindig válaszol a konzultációs kérdésekre.

– A migránsok miatt töltöm ki, nem akarom, hogy idejöjjenek – mondta határozottan a helybéliek által csak Erzsikének hívott, nyugdíjas asszony. Az egykor a helyi téeszben, majd közmunkásként dolgozó Erzsike eldöntötte, hogy amint megkapja a levelet, most is kitölti.

– Az egyik kérdésnél arra kell válaszolni – vittem tovább a szót –, hogy szűnjön-e meg az extraprofitadó?

– Az csak szűnjön meg! – vágta rá.

– De a Fidesz azt szeretné, hogy maradjon meg az extraprofitadó, azt ugyanis a kereskedelmi láncoknak és a bankoknak kell fizetniük.

– Ha a Fidesz azt akarja, akkor legyen!

– És mi legyen a kamatstoppal? Arról is kérdezik majd…

– …Hát… ezekhez én nem értek, majd megkérdezem a Melindát – int fejével a polgármester felé –, ő majd segít.

– A lényeg, hogy úgy szeretné kitölteni, ahogy azt a Fidesz elvárja?

Utóbbival kapcsolatban többen helyeslőn morogtak, hogy nekünk nem szabad az ukránokat segítenünk, mert belekeveredünk a háborúba. Egyikük, a 63 esztendős Nándi, aki 500 hektáron gazdálkodik, 8-10 tonnát aratott hektáronként, ennek ellenére idén alig volt haszna a búzán. „Behozták az ukrán búzát, és lenyomta az árat” – szakadt ki a férfiból. Tavaly 130 ezret fizettek tonnájáért, most 70 ezret. Ez mind az ukránok miatt van, meg az unió miatt, hogy beengedi – mondta.

Megemlítettem neki, hogy az ukrán búza korábban is jelen volt a világpiacon, így befolyásolta a világpiaci árat, ő azonban kitartott amellett, hogy Magyarországra nem szabad behozni, már csak azért se, mert génmanipulált. Vitáztam vele, hogy ugyan a nemzeti konzultáció egyik mostani kérdése is azt feszegeti, hogy nyissuk-e meg a kaput a génmódosított ukrán gabona előtt, ám a kérdés – úgy tűnik – hazugságra épül, hisz a laboratóriumi vizsgálatok eddig nem igazolták a génmódosítás tényét. Nándi tagadólag rázta a fejét, hogy az ukrán búza igenis génmódosított, ő ebben biztos, azért is olcsó.

– Ukrajnát semmilyen formában nem kell támogatnunk – összegezte véleményét.

– Ez azért egy kicsit más történet – próbáltam meggyőzni. – Oroszország megtámadta a népességben kevesebb mint harmadakkora Ukrajnát, s a keresztény kultúrkörben elvárt magatartás, hogy segítsünk annak, akit megtámadtak, főleg, ha gyengébb.

– Ha egy politikus az ukránok mellé akar állni, akkor fogjon fegyvert, és menjen a frontra harcolni – érvelt Nándi. – Ne mást küldjenek oda, hanem magukat!

– Szó sincs arról, hogy katonákkal segítené az unió az ukránokat – jegyeztem meg. – Ha minket támadna meg valaki, mi is igényelnék, hogy segítsék a védekező harcunkat. Vagy nem?

– Semmi közünk az ukránok háborújához! – ragaszkodott alapvetéséhez Nándi. – Én nem töltöm ki a konzultációt, mert tudom, hogy semmi értelme, de azt elfogadom a kormánytól, hogy ne segítsük az ukránokat!

Pécsen nagyjából minden tizedik általam megszólított riportalany ígérte azt, hogy válaszol a nemzeti konzultáció kérdéseire. – Biztosan nem töltjük ki – jelentette ki a 25 éves Szabó Levente. Az autóablak fóliázásából élő férfi és a szülésig műkörömépítéssel foglalkozó feleség, Réka háromhetes gyermeküket tolva indultak vásárlásból hazafelé. Az elegáns pár a nemzeti konzultáció kifejezésre mosolyogva reagált:

A vagyonőrként szolgáló, 40 éves Szabó István röviden felelt:

– Megy egyből a kukába…

– Miért?

– Mert hülyeség. Pénzszórás. A választók hülyítése. Sajnos a pénz is megy a kukába, semmi haszna az országnak belőle.

A párjával egy gyermeket nevelő Stengl Zoltán még nem találkozott olyan emberrel, aki kitöltötte volna valamelyik nemzeti konzultációs kérdéssort. A bólyi cserépgyárban dolgozó, harmincas férfi felesége kétkedő:

Abban viszont a házaspár egyetért a kormánnyal, hogy az ellenőrizhetetlen migránsokat nem szabad beengedni az országba. „Nem vagyok rasszista, és nem zavar, hogy több tízezer ázsiai vendégmunkás dolgozik nálunk, ám ha egy migráns eldobja a papírjait, akkor nem bízhatunk meg benne, és ide ne jöjjön!” – mondta Zoltán, felesége egyetértő bólogatásával kísérve.

Egy, a nevét nem adó pécsi ügyvédnő viszont eddig válaszolt valamennyi konzultációs kérdésre, és most is ezt teszi majd. Az egész család nevében kitölti, 85 esztendős édesanyja helyett is válaszol. A mama egykor a baloldalra voksolt, az ügyvédnő nevetve vallja be, hogy „áttérítette” az édesanyját. Amúgy a jogász akár megrögzött ellenzéki is lehetne, mivel 27 évig a rendőrségen dolgozott, s a nyugdíjtörvénnyel elvesztette szolgálati nyugdíját, ami neki havi 70-80 ezer forintos mínusz. Azon is átlát, hogy a kérdések irányítottak, és a kormány nem az emberek véleményét akarja megismerni, hanem a saját táborát egybe tartani. Mégis válaszol, amit így magyarázott:

– A kormányt akarom erősíteni, mert ez a vezetés biztonságot ad az országnak például a migránskérdés kezelésével.

– A hazugságra épített kérdésekre is válaszolni szokott?

– Olyan szerintem nem volt.

– A gyerekvédelminek hívott törvény?

– Egyetértettem vele.

– Azt sugallták, hogy a gyermekeket az oviban és az iskolában átnevelhetik más nemi identitásúvá…

– Hát azért ez tényleg nagy butaság…

– Azzal egyetértett, hogy a szankciók okozták az inflációt?