Á. B.;

élelmiszerbiztonság;horror;pékség;Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal;

2023-11-29 17:49:00

Cigicsikk, undorító kosz, gyomorforgató állapotok - Azonnal lakat került a Pest megyei pékségre (VIDEÓ)

A higiénia a legutolsó jelző, ami eszünkbe juthat a képek láttán.

Egy Pest vármegyei pékségben és cukrászüzemben tartott ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az élelmiszeripari üzemben súlyos higiéniai problémákkal és nyomonkövetési hiányosságokkal szembesültek a szakemberek - olvasható a hatóság szerdai közleményében.

A pékség rendezetlen és takarítatlan volt, több helyiségben nem működött a világítás, falak, mennyezete és padozat egyaránt szennyezett volt. A hűtőkamrában a kész és félkész csomagolatlan termékeket együtt tárolták a földes áruval, a gépek, berendezések és hűtők higiéniai állapota szintén hagyott maga után kívánnivalót. A dagasztó helyiségben található hűtött munkapultok kívül-belül szennyezettek voltak, csakúgy, mint a sütemények tárolására használt gurulós regálok. A zöldség-előkészítő előterében található kézmosó csaptelepe kiszakadt, ráadásul abban és az előtér padozatán, valamint a mosdókagylóban is cigarettacsikk volt.

Más problémák is adódtak. A dolgozók nem hordtak munkaruhát, nem volt érvényes egészségügyi alkalmasságuk sem. A törvényileg előírt dokumentációs rendszert sem működtették, így az ott előállított élelmiszerek nyomonkövetése nem volt biztosított. Emellett közel egy tonna nem nyomonkövethető és lejárt élelmiszert is találtak - volt olyan, amelyeknek több éve lejárt a szavatossági ideje. Az érintett élelmiszereket azonnali hatállyal kivonták a forgalomból, továbbá azok forgalomba hozatalát és felhasználását megtiltották. Az ellenőrök az egységben előállított, még érvényes lejárati idejű élelmiszereket is visszahívták a forgalomból.

Így aligha lepődünk meg, ha az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. Csak azt követően nyithatnak ki, ha kijavítják a hibákat és a mindezt a hatóság is ellenőrzi.