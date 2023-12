Á. B.;

Oroszország;robbantás;vasút;Ukrajna;

2023-12-01 18:54:00

Másodjára is robbantottak az ukránok az Oroszországot Kínával összekötő vasútvonalon

Sejtették, hogy merre terelik el a forgalmat, így ott is történt egy detonáció.

Sikerült felrobbantania az ukránoknak az oroszországi Bajkál-Amur vasútvonalon egy második, üzemanyagot szállító szerelvényt.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, szerda éjjel a Szeveromujszkij alagútban történt egy robbanás. Itt található az egyetlen jelentős vasúti összeköttetés Kína és Oroszország közt. Személyi sérülés nem történt.

A vasúti közlekedést átirányították, egy olyan alternatív útvonalat kezdtek el használni, amelyen egy 35 méter magas völgyhíd is található. Itt történt a következő detonáció: az ukrán légierő azt közölte, éppen egy szerelvény haladt el, amikor a pályatestbe helyezett robbanószerkezetek működésbe léptek. Orosz Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy hat kocsi égett ki. A vasútvonal fontos szerepet tölt be az Ukrajna elleni invázió logisztikájában, mivel jelentős mennyiségű fegyver érkezik az itt közlekedő vonatokon.

- fogalmaztak az ukrán titkosszolgálat forrásai.

Az orosz hatóságok folyamatosan egy sima tűzről beszéltek, azonban már terrorcselekmény gyanúja miatt rendeltek el nyomozást - derül ki a BBC cikkéből.