2023-12-01 18:55:00

Kora téli idő vár ránk a hétvégén, de délen még akár az ősz is visszakacsinthat

Az első adventi hétvége meglepetést hozhat azoknak akik több országrészbe is elutaznak a következő két napon. Lesz, ahol napközben fagypont körüli hőmérsékletet mérnek majd, másutt akár plusz 18 fok is lehet.

Szombaton kezdetben helyenként, délután egyre nagyobb területen várható csapadék eső, záporok formájában, az Alföldön egy-egy zivatar sem kizárt. Havazásra elsősorban a nyugati, az északnyugati és néhol az északi tájakon számíthatunk, de kezdetben ezeken a tájakon is eső, havas eső lehet a jellemző, a Dunántúlon helyenként átmenetileg ónos eső is eshet – olvasható az Időkép előrejelzésében.

Szombaton rendkívül változatos időjárás várható. – Egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél, a havazással érintett dunántúli tájakon emiatt hófúvás is kialakulhat. Keleten, délkeleten még a déli-délnyugati szél lesz élénk, erős. Reggelre sokfelé pára, köd képződik. Hajnalban -1 és +11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, a maximumok 0 és 18 fok között alakulhatnak, délen, délkeleten lesz enyhébb az idő.

Vasárnap az ország nagy részén már sok napsütésre számíthatunk, de északon, északkeleten és keleten több felhő lehet az égen, és ezeken a tájakon hózáporok, illetve havazás is kialakulhat. Reggel még a Dunántúl déli tájain is szállingózhat a hó. Sokfelé élénk, erős, kezdetben a Bakony térségében viharos lesz az északnyugati szél. A fagyos reggelt követően napközben -3 és +3 fok között alakul a hőmérséklet, ami azért már jelzi, ha csak korai fázisban, de már itt a tél. A jövő hét is hidegen kezdődik, Hétfőn említésre méltó csapadék sehol sem valószínű, és sokfelé számíthatunk többórás napsütésre. A Dunántúlon megélénkül, megerősödik a déli-délkeleti szél. Reggel helyenként akár -10 fok alatti minimumokat is mutathatnak a hőmérők. Kora délután -3 és +4 fok közötti értékeket mérhetünk, míg kedden enyhül az idő és egyes helyeket a hőmérsékleti maximumok elérhetik a plusz 8 fokot is.

Az Országos Meteorológiai Intézet honlapján közzétett videós előrejelzésében is rendkívül változatos időt valószínűsített Páll Mártom meteorológus. Ismertetéséből kiderül, izgalmakból nem lesz hiány, és jöhet havazás, szél, ónos eső, köd, lehetnek zivatarok, és szinte az összes évszakunk megmutathatja magát.