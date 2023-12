Á. B.;

kábítószer;Írország;heroinfogás;

2023-12-03

Két magyart vettek őrizetbe Írországban, amikor lekapcsoltak egy hatalmas heroinszállítmányt

Üzletembereknek adták ki magukat. Nagyon úgy néz ki, hogy illegális üzletben utaztak.

Mintegy hatvan kilogramm heroin került elő a dublini Weston repülőtéren vasárnap egy Cessna repülőből - írja a The Irish Times.

A kábítószer feketepiaci értéke 8 millió euró értékű. Két ember tartóztattak le: mindegyikőjük magyar állampolgár, akik üzletembereknek adták ki magukat. Egyikőjük negyvenes, másikuk pedig hatvanas éveiben jár. A helyi törvények szerint hét napig tarthatják őket fogva, ezt követően pedig vádat kell ellenük emelni, ellenkező esetben elengedik őket. Ez már idén a második alkalom, hogy egy kisrepülővel hoznak be nagymennyiségű kábítószert Írországba.

A hvg.hu pedig arról ír, hogy a kiadott rendőrségi fotón látszódik a repülő is, amelyen a kábítószer érkezett (nyitóképünkön).

Noha a lajstromjel nem látszik, ennek ellenére jellegzetes festett mintázata alapján kísértetiesen hasonlít egy olyan Cessna-210-es gépre, amelyet Magyarországon jegyeztek be. Utóbbit a portál újságírói megtalálták az adatbázisban. Megkeresték a gép tulajdonosaként feltüntett férfit is, aki azt állította, nem tudott semmiről sem és még a hatóságok sem értesítették őt. Ezt a gépet ismerősén keresztül egy hete adta kölcsönbe - ilyen egyébként korábban is előfordult. Az ír hatóságok nem adtak bővebb tájékoztatást.