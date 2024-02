P. L.;

önkormányzati választások;Szombathely;Pars Krisztián;Czeglédy Csaba;

2024-02-07 16:11:00

Az olimpiai bajnok Pars Krisztiánt indítja a Fidesz Szombathelyen Czeglédy Csaba ellen

Önkormányzati képviselőjelölt lesz a kalapácsvető-klasszis.

Úgy tűnik, megvannak a Fidesz szombathelyi képviselőjelöltjei, a nyugat.hu beszámolója alapján akadnak köztük érdekes nevek is.

Nemény András szombathelyi polgármester ellen a kormánypárt Lenkai Nórát, az ELTE SEK rektori biztosát indítja. Neve már korábban is felmerült, amikor tavaly augusztus 20-án Lenkai megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet. A portál felidézi, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Szombathelyre látogatott a múlt héten, ennek egyik célja az lehetett, hogy mintegy kirakatba is tegyék Lenkai Nórát. A rektori biztos polgármesteri jelöltségét Nemény András is megerősítette a lapnak.

Ennél is érdekesebb azonban, hogy fideszesként száll ringbe Pars Krisztián korábbi olimpiai bajnok kalapácsvető. Ellenfele képviselőjelöltként Czeglédy Csaba lesz, aki jelenleg függetlenként ül a közgyűlésben. Pars Krisztián olimpiai bajnoki címe mellett kétszeres Európa-bajnok és 12-szeres magyar bajnok is, ám 2018-ban megbukott a doppingvizsgálaton egy tiltólistán található, ám teljesítményfokozásra nem alkalmas szerrel, emiatt másfél évre eltiltották. Azóta több műtéten is átesett, de tavaly novemberben arról nyilatkozott, hogy tervezi a visszatérést, szeretne kijutni a párizsi olimpiára.