Gál Mária;

Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;túszok;

2024-02-07 19:57:00

Izrael nem fogadta el a Hamász feltételeit a túszok kiszabadítására

A „végső győzelemig” folytatódik Izrael gázai háborúja, közölte Benjamin Netanjahu.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a gázai háború kitörése óta negyedik közel-keleti és izraeli látogatása sem tudott csodát tenni. Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerda esti sajtótájékoztatóján bejelentette, nem enged a Hamász követeléseinek és megsemmisítő győzelmet ígért a palesztin terrorcsoport fölött. Azt állította, Izrael úton van az immár karnyújtásnyira lévő teljes győzelem felé. Állítása szerint a háborút nem évek, hanem hónapok alatt megnyeri Izrael. Leszögezte: a háború céljai változatlanok – a Hamász elpusztítása, a túszok kiszabadítása és annak biztosítása, hogy Gáza soha többé ne jelentsen fenyegetést Izraelre.

A miniszterelnök bejelentését kiemelt érdeklődés övezte miután kedden a New York Times kiszivárogtatása után a hadsereg is megerősítette, hogy információik szerint 30 túsz biztosan halott, de az amerikai lap szerint a halott túszok száma ennél magasabb, akár hússzal is több. Sorsuk miatti aggodalom egyre nagyobb Izraelben, így a kormányzatra nehezedő nyomás is nő a tárgyalások érdekében. Múlt héten Izrael jelezte, kész akár hosszabb tűzszünettel egybekötött tárgyalásokra is a Katar és Egyiptom szerda reggeli válasza után a tényleges meglepetés az lett volna, ha Izrael elfogadja a Hamász feltételeit.

Netanjahu sajtótájékoztatóján ugyan újfent ígérte, hogy a túszok kiszabadítása elsődleges prioritás marad, de azzal érvelt, hogy a fokozott katonai nyomás növelni fogja kiszabadulásuk esélyét. Hangsúlyozta, hogy a Hamász követeléseinek való engedés katasztrófát jelentene.

A Hamász követelések elutasítását sejttette Blinken délutáni nyilatkozata is, miszerint „sok munka vár még ránk" a túszmegállapodás eléréséig.

A Hamász több napos várakozás után szerdán válaszolt a párizsi ajánlatra. A késlekedés oka a katonai és politikai szárny közötti nézetletérés volt, a válasz pedig a katonai szárny álláspontját tükrözi. A terrorcsoport egy három szakaszból álló, 135 napos tűzszünettel egybekötött alkut követel, amely egyben a háború végét és a Hamász céljainak megvalósítását jelentené. A terrorcsoport alapfeltétele a négyhónapos tűzszünetet és a palesztin foglyok szabadon bocsátásán túl az izraeli erők teljes kivonása az övezetből. Javaslatuk szerint az első 45 napban elengednék a 19 év alatti nőket és gyermekeket, cserébe az összes Izraelben bebörtönzött palesztin nőért, gyermekért, 50 év fölötti felnőttért és beteg fogolyért, akiket a megállapodás aláírásáig tartóztattak le, azaz a háború kitörése után őrizetbe vettek is szabadulnának. Az IDF kivonul a Gázai övezet lakott területeiről, ezután mindkét oldalon minden harci és hírszerzési művelet megszűnik.

A szintén 45 napos második szakaszban az IDF Gáza teljes területéről, nemcsak a lakott területekről kivonul, a Hamász pedig elengedi a férfi túszokat. Ezért 1500 palesztin fogoly szabadon bocsátását kéri, köztük 500-t maga a terrorcsoport választana ki, olyanokat, akiket hosszú és életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. A harmadik 45 napos szakaszban a halott túszok maradványait adnák át a terroristák holttesteinek fejében.

Az alku része lenne a humanitárius segítségnyújtás növelése, a harcok miatt kitelepített gázai lakosok hazatérése, a kórházak rehabilitációja, a Gázai övezetbe vezető átkelőhelyek megnyitása az utasforgalom számára, a sebesültek kiengedése külföldi kezelésre, az Al-Aksza mecset „megrohamozásának” tilalma, valamint garancia arra, hogy a szabadon engedett terroristákat nem ítélik el újra múltbeli vádak miatt.

Hamász elvárása szerint eközben a tárgyalások folytatódnának.