Szalai Anna;

Budapest;Karácsony Gergely;önkormányzati választások;

2024-02-08 13:02:00

Egyre kevésbé valószínű az ellenzék közös indulása az önkormányzati választáson, már Karácsony Gergely sem bízik ebben

Közös lista helyett politikai közösség.

„Lehet, hogy nem közös listán, de egy politikai közösségként indulnak a júniusi önkormányzati választáson az ellenzéki pártok” – válaszolta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszava kérdésére egy mai nem választási témában tartott sajtótájékoztatón. A városvezető szerint az ellenzéki egység egyértelműen megvan azokban a pártokban, amelyek ma a fővárosi ellenzéki koalíciót alkotják.

Mint mondta: az ő eredeti javaslata ugyan arról szólt, hogy a pártok közös fővárosi listát állítsanak, de azt gondolja, hogy az is egy lehetséges út, ha a Momentum egy önálló listával, de a politikai szövetségünk részeként indul.

Karácsony szerint ez nem lehet akadálya annak, hogy újra megszerezzék a budapestiek bizalmát.

Karácsony Gergely nem tagadta, hogy a polgármester-jelöltek kiválasztása körül még mindig van néhány nyitott kérdés, de ezek reményei szerint gyorsan meg fognak oldódni.

A főpolgármester nagyon szeretné, ha végre pontot tudnának tenni az egyeztetések végére a választással kapcsolatban.

A főpolgármester már januárban felszólította a fővárosi ellenzéki koalíciót vezető pártok (DK, Momentum Mozgalom, MSZP, Párbeszéd - Zöldek) elnökeit, hogy zárják le végre az önkormányzati választással kapcsolatos tárgyalásokat. Karácsony szerint a Fidesznek nincs ajánlata Budapest számára, csak hadüzenete. Ennek része az a csapda is, amelyet az ellenzéki pártoknak állított a fővárosi választási szabályok átírásával. Az új rendszer szerint ugyanis a pártok külön listaállítása csak külön polgármesterek állításával lehetséges, ami szétzilálhatja az ellenzéki egységet.

Politikai ajánlatot is tett a pártoknak, amelynek főbb pontjai: a közös lista, amelynek vezetését elvállalta volna, másrészt a közös polgármester-jelölt minden kerületben. A jelöltek személyében az akkor szabott határidő szerint legkésőbb február közepéig kellene megállapodniuk. Ahol ez valamilyen okból nem sikerül, ott a 2019-es önkormányzati választáshoz hasonló előválasztást kell tartani legkésőbb a március 15-ét követő napokban. Akkor azt kérte az ellenzéki pártoktól, hogy legyenek nyitottak az LMP csatlakozására. (Bár akkor még vélhetőleg nem számolt igazán Vitézy Dáviddal, az LMP lehetséges főpolgármester-jelöltjével.) Úgy vélte, hogy a többségi ellenzéki pártoknak javaslatot kellene tenniük méltányos és moderált együttműködésre a Kétfarkú Kutyapártnak is.

A Népszavának korábban nyilatkozó politológusok szerint a kerületek vélhetőleg lokálpatrióta, személyes kampányt fognak folytatni, megkülönböztetve magukat a pártközpontoktól. Ez a hivatalban lévő ellenzékieknek segíthet is, új pozíciók megszerzésére viszont az ellenzéki összefogás felhajtóereje nélkül kevesebb esély van.

A Fidesz kezére játszik az is, hogy az ellenzéki oldal most nem zár úgy össze, mint 2019-ben, miközben erősebb lett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, és a Mi Hazánk számára sem lehetetlen az öt százalék megszerzése. Ahogy lapunknak fogalmaztak: már nincs olyan, hogy „ellenzék”. Ellenzéki pártok vannak, amelyek egymással rivalizálnak. Az új listás választási rendszer is arra bátorítja az összes pártot, hogy önálló listán induljon. Ezzel azonban az ötszázalékos küszöb alatt teljesítő pártra adott szavazatok kárba vesznek, másrészt előállhat az a helyzet, hogy a kutyapárt vagy éppen a Mi Hazánk szavazataira is szükség lesz a város működtetéséhez.