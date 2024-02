Juhász Dániel;

oktatás;

2024-02-13 05:50:00

Rövid idő alatt drasztikusan nőtt a nyugdíjasként foglalkoztatott pedagógusok száma

Az előző tanévhez képest 44,8 százalékkal nőtt a közoktatásban foglalkoztatott nyugdíjas pedagógusok száma – tudta meg a Népszava.

Összesen 6288 nyugdíjas pedagógust foglalkoztatnak jelenleg a köznevelési intézményekben – közölte a Népszava megkeresésére az Oktatási Hivatal (OH). Az adatok a köznevelési információs rendszer 2024. február 7-ei állapotát tükrözik. Ez azt jelenti, hogy rövid idő alatt drasztikusan nőtt a nyugdíjasként foglalkoztatott pedagógusok száma. A Belügyminisztérium ugyanis tavaly ősszel azt írta lapunk kérdésére, hogy a 2022/2023-as tanévben 2479 nyugdíjast alkalmaztak közalkalmazottként pedagógus munkakörben, a nyugdíjas óraadó pedagógusok száma pedig 1863 fő volt. Vagyis összesen 4342 nyugdíjas tanár dolgozott az előző tanévben. Mindezek alapján 44,8 százalékkal nőtt a nyugdíjas tanárok száma a köznevelésben egyetlen tanév alatt.

Bár ezek az adatok is jelzik, milyen fontos lenne a fiatalabb tanárok alkalmazása, a tankerületi központok – mint arról már írtunk – lényegében nem veszik vissza azokat a pedagógusokat, akik a státusztörvényt elutasítása miatt elhagyták a pályát, de most visszatérnének.

Szerettük volna megtudni azt is, hogy a szakképző intézményekben mennyi nyugdíjas pedagógus, oktató dolgozik, de az OH erről nem tudott adatot szolgáltatni, állításuk szerint ezt a nyilvántartást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezeti. Az NSZFH azonban azt közölte lapunkkal: a nyugdíjasok létszámát nem tartják nyilván, ezért a pontos számot sem tudják megmondani.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke meglepőnek, sőt hihetetlennek tartja, hogy egyik hivatal sem tudja, a szakképző intézményekben mennyi nyugdíjas oktatót alkalmaznak. Totyik Tamás lapunknak elmondta, a PSZ mintegy 9 ezer főre becsülte a nyugdíjas pedagógusok, oktatók számát az oktatási-nevelési intézményekben, ezt most alátámasztják az OH, de még az NSZFH hiányzó adatai is, szerinte ugyanis a szakképzésben 2500 körüli lehet a nyugdíjasként visszafoglalkoztatott oktatók száma. A PSZ elnöke úgy véli, a nyugdíj mellett dolgozó pedagógusok száma kifejezetten magas, s bár a kormány a tanárhiány miatt egyszerűsített a visszafoglalkoztatás szabályain, a nyugdíjasok valójában nem megoldják, hanem elfedik a valós pedagógushiányt – még akkor is, ha egyes intézményekben átmenetileg enyhíthetik a hiánnyal járó kihívásokat.

A kormány 2022 nyarán, akkor még átmenetileg egyszerűsített a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásán: egy évre, vagyis 2023. augusztus 31-éig tették lehetővé, hogy nyugdíjazás után is lehessen teljes állásban tanítani a nyugdíj megtartása mellett. Tavaly májusban ezen úgy módosítottak, hogy az időkorlátot eltörölték, az idős pedagógusok számára pedig azt is lehetővé tették, hogy az érettségi vizsgák és az országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezésében is részt vehessenek.