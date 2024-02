Rosznáky Emma;

Petőfi Irodalmi Múzeum;Petri György;Gergye Krisztián;Kupihár Rebeka;

2024-02-13 12:37:00

Angyal a részletekben: egyedi tér nyílt Petri Györggyel a középpontban

Ez nem egy klasszikus értelemben vett tárlat, nincsenek benne kurátori megjegyzések, szoros útmutatók. Leginkább ajánlatok, játékra és gondolkodásra hívó üzenetek terme lett, kicsit olyan, mintha a költő fejében tennénk túrát.

Minden sarokból, a plafonról, szekrényajtók mögül, a kukába nézve is mind-mind Petri György néz felénk – van, hogy a verssoraival, van, hogy kortalanul sötét szakállával, talányos tekintetével. A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Gazdátlan tényrakások címmel nyitott rendhagyó kiállítást, jobban mondva: teret. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy klasszikus értelemben vett tárlat, nincsenek benne kurátori megjegyzések, szoros útmutatók, leginkább ajánlatok, játékra és gondolkodásra hívó üzenetek terme lett, kicsit olyan, mintha a költő fejében tennénk túrát.

Péntek este nyílt meg a Petri-tér Gergye Krisztián performanszával. Elektronikus zenével keverve többször ismétlődött a költő talán legszebb, kései Mosoly című verse. Ebben Petri György halálának tudatában úgy fogalmaz, egyetlen dolog maradt meg neki fiatal korától kezdve: „a szem mohó, éhes kíváncsisága, a nézés gyönyöre”. A versben egyenrangúan simogatja végig leírásaival az őt körülvevő világ jelenségeit, Gergye Krisztián ezt az élményt formálta mozgássá, melyben ugyanúgy megjelent a végesség tudata, mint a Mosolyban. A táncművész kötetlenül használta a tárgyakat, kapcsolatba lépett a közönséggel mintegy megágyazva a tér szabad használatának. Bazsányi Sándor és Szilágyi Judit kurátori munkájának köszönhetően a PIM gazdag gyűjteményéből olyan tér született meg, mely őrzi spontaneitását.

A hatásos performansz után a 2023-ban A heterók istenéhez című kötetéért Petri-díjat elnyerő fiatal költő, Kupihár Rebeka erős megnyitóbeszédet mondott, melybe Petri György világát és sorait keverte.

– szögezte le Kupihár utalva arra, hogy a Gazdátlan tényrakások a múzeum kertjéből nyíló, egykori Károlyi Étteremben kapott helyet, melyet egyébként raktárként használtak. – Biztosan örülne ő, aki élete végén, amikor a sört is már csak szívószállal tudta inni, még egy receptkönyv megírásán gondolkozott. A konyhának biztosan örülne, mert ez egy olyan alkotótér, ahol mindig történik valami, ahol az ember csendesen ülhet és végignézheti, ahogy egy edény a gázon párologni kezd vagy ahogy egy csésze kávé kihűl. És persze a konyha a kapcsolódás helye is, közösségi tér, ahol előbb-utóbb mindenki megfordul, ahol találkozhatunk egymással, ez a tér pedig most a Petrivel való találkozásra ad lehetőséget – hangzott el. A fiatal költő szerint Petri fontos, talán egyre fontosabb – Úgy vagyok Petrivel, mint a szüleimmel, ahogy az ember egyik reggel a tükörben fölfedezi az ezerszer látott arcán, hogy „jé, ez az apám szeme, ez meg az anyám orra”, ennek minden fájdalmával, felháborodásával és szépségével együtt – mondta. Kiemelte, a falakon körbenézve egy meggyötört, a hatalom és a rezsim által meggörbült alak néz vissza ránk. – Ez a görbülés sajnos túlontúl ismerős, észreveszem a nálam idősebbeken, a kortársaimon, és saját magamon is, ahogy a csigolyáim egyre közelebb csúsznak egymáshoz. Annyi különbséggel, hogy én eldönthetem, hogy milyen távolságból szemlélem, ahogy egy ideológia vagy irányzat mentén szétszedik azt az országot, aminek az állampolgára vagyok – a Petri-díjas költő úgy fogalmazott, valahol felháborító, hogy ennyire kell hasonlítanunk a szüleinkre, elmondta, akaratlanul is közéleti verseket ír, hiszen a politika jelen van a személyes terében. – A magánéletembe lépett be a politika fenyegetően és korlátozóan – mondta, majd Petri György szavait idézte egy interjúból: „a politika minden szabadsághiányos társadalomban szenvedélyévé válik az embereknek”. – Igen, ilyenkor nagyon jó érzés, ha összetalálkozik Petri tekintetével az enyém: szerelemről és politikáról ugyanolyan kérlelhetetlen őszinteséggel írt, mindig a magánember szemszögéből. Jó érzés, hogy nem elkezdtem valamit, hanem részese lehetek egy folytatásnak. A személyesség és a politikai témák egymásba fényképezése örökölt kabát. Jó érzés, ha találkozik a tekintetem egy olyan emberével, aki járt már ott, ahol én szeretnék. Aki ismeri az ellenzékiség kilátástalanságát, az elnyomás árnyalatait, aki keresett már kétségbeesetten és teremtett utakat magának. Ez a tekintet oldani tudja a magányt – hallhattuk.

Az, hogy a Gazdátlan tényrakások épp egy raktárhelyiségbe került, szimbolikus üzenettel bír: „Petritől mindig is távol állt az intézményesülés” – állt a PIM sajtóanyagában,

Sőt, megkockáztatom, az intézményi keretek sajátos megbontását erősítette a főigazgató távolmaradása a megnyitóról.

A létrejövő szokatlan tér biztosan tetszene Petrinek, az, ahogy a verssorai konkrét tárgyakhoz, helyzetekhez kötődnek kiemelve nyers humorát. Valódi felfedezőutat tehetünk a vezetetlenség által, csak a verssorok adnak fogódzót, de azok is mintha csak örökké konstatálnák tekintetünk jelenlegi helyzetét. „A szem össze-vissza jár a félsötétben. Várja, amit vár.” – lóg a felirat a plafonról, „Cipőmre nézek, fűző benne! / Nem lehet, hogy ez börtön lenne.” – található a cipősszekrényben, de a kiállításmegnyitón még a büfé is Petrire felelt: „Ilyen vagyok, és ha így is szeretsz, / legyek neked a sör előtt a sósperec.” – pihentek a verssorok az asztalon, melyen ehhez igazodva álltak a Kőbányaik meg a sóspereces tálak. Petri-idézetek uralják a teret, szekrénylabirintus, írásvetítők, melyekkel saját montázs készíthető a költőt ábrázoló fotókból, Forgách András híres rajzaiból és persze a versekből. Hagyhatunk üzenetet, tárgyat is emlékül. Fontos kiemelni DJ Suhaid remek zenéjét a megnyitón, bakeliteken kevert atmoszférateremtőt a felfedezéshez – remélhetőleg később is lesz hasonló akusztikus izgalom a térbejárásokon.

Van a Gazdátlan tényrakásokban valami olyan jóleső önmagáért valóság, amit ritkán tapasztalni múzeumokban. A „nézés gyönyöre” valóban velünk van, ezekben a szürke, egyszerű tárgyakban mind föl lehet fedezni valami mélyen őszintét, emberit, ahogy „az angyal a részletekben lakik”. Ennek titka talán épp a mozgathatóság, a térben való részvétel, hogy a Petri-tér alakítható a szemlélődő tetszése szerint. Az egész egy rakás gazdátlan tény – szabadon mozgatható Petri.

Infó: Gazdátlan tényrakások – Petri tér. Kurátorok: Bazsányi Sándor és Szilágyi Judit. Nyitva: március végéig. Kurátori vezetésű térbejárás: február 15., 16. 16.00 A térbejárás ingyenes, de a részvételhez regisztrálni kell.