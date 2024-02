Juhász Dániel;

osztálykirándulás;tankerület;

2024-02-14 11:32:00

Csak egynapos osztálykirándulásokat lehet szervezni a Külső-Pesti Tankerületben, a szakszervezet szerint a kísérőtanárok díjazásán akarnak takarékoskodni

A szülők felháborodtak.

Kizárólag egynapos osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat lehet szervezni ebben a tanévben a Külső-Pesti Tankerületi Központ iskoláiban - értesült a Népszava. Egy lapunkhoz eljutott, szülőknek szóló tájékoztatás szerint a kirándulások csak 1-1 naposak lehetnek, vagyis több napos, ottalvós kirándulásokat nem lehet szervezni. A tankerületi központ további megkötéseket is felsorolt: a kirándulásokba a hétvégék nem vonhatók be, csak hétköznap lehet menni, valamint erdei iskola csak alsó tagozaton, minden évben csak egy évfolyamon szervezhető, és nem lehet három éjszakánál, vagyis négy napnál hosszabb.

Bár a kirándulások költségeinek egy részét sok esetben a szülők állják - például a befizetett osztálypénzekből -, egyes járulékos költségeket az iskolának, és így a tankerületnek kell fizetnie, továbbá az ilyen iskolai programokért a kísérőtanároknak is túlórapénz jár.

A döntés okairól érdeklődtünk a Külső-Pesti Tankerületi Központnál, melynek igazgatója nem tagadta, hogy korlátozásokat rendelt el, de kérdésünkre sem indokolta meg azok szükségességét. Rábel Krisztina válaszában azt írta, a tankerületi központ minden évben meghatározza a kirándulások kritériumait, amelyeket “elsődlegesen a gyermekek érdekeit szem előtt tartva” határoznak meg – ez vonatkozik az erdei iskolákon résztvevőkre és a kísérők számára is.

A tankerületi igazgató hozzátette, az idei tanévben saját költségen biztosítják minden felsős tanuló belépőjét a Csodák Palotájába, minden alsós diáknak belépőt a Fővárosi Állatkertbe, az 1-3. osztályosoknak a Minipoliszba, a gimnáziumi tanulóknak pedig egy városismereti sétára, ezeket a belépőket a tanulmányi kirándulásokon használják fel. A legtöbb esetben pedig buszt is biztosítanak.

Ugyanakkor a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője szerint a válasz egyértelmű. Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a tankerület a kísérőtanárok túlórapénzét akarja megspórolni, amit az is bizonyít, hogy a hétvégi kirándulásokat megtiltották - hétvégén ugyanis magasabb túlórapénzt kellene fizetni a pedagógusoknak. A PDSZ ügyvivője emlékeztetett: ezeket a díjakat korábban sokszor nem fizették ki a tanároknak a tankerületek, amiért a szakszervezet több esetben pert indított és meg is nyert. - Most ennek úgy akarják elejét venni, hogy betiltják a több napos, hétvégi kirándulásokat - fogalmazott Nagy Erzsébet, aki azt is elmondta, már tankerületekben is hallott hasonló intézkedésekről.

Tavaly is történt egy hasonló eset: 2023 áprilisában a Magyar Hang írta meg, hogy egy dél-budai iskolában elmaradt a háromnapos osztálykirándulás, mert a tankerület nem tudta finanszírozni a kísérőtanárok költségét.