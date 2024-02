nepszava.hu;

döntő;világbajnokság;Magyarország;vízilabda;Katar;

2024-02-14 20:54:00

Legyőzte a görögöket, világbajnoki döntőbe jutott a magyar női pólóválogatott

Mihók Attila társszövetségi kapitány szerint a fináléban felveszik a kesztyűt az olimpiai bajnok amerikaiak ellen, miután az elődöntőben Magyari Alda hőstettével ötméteresekkel verték a görögöket Dohában.

„Mi próbáltuk rákényszeríteni a játékunkat a görögökre, ők pedig ugyanezt tették velünk, így mindkét csapat sok hibával vízilabdázott” – idézte az elődöntő után az MTI helyszíni tudósítója Mihók Attilát, a magyar női vízilabda-válogatott társ szövetségi kapitányát a 13-11-re megnyert elődöntő után. Nem mellékes, hogy Leimeter Dóra 18 másodperccel a vége előtt előnyből egyenlített (9-9), így jöhetett az ötméteres párbaj. A kapitány erre úgy, hogy beleremegett a csarnok, azt dörögte Magyari Alda kapusnak: „Nagy legyél!”. De Magyari Alda nem nagy, hanem hős lett! Az ötöspárbajban Elefteriadu az elsőt a felső lécre lőtte, Keszthelyi Rita nem hibázott (10-9). Vasziliki bal sarokba tartó lövését Magyari védte, Garda pedig kilőtte a ugyanazt az oldalt (11-9). Ezután Jannopulu magabiztosan bombázott a hálóba, de így tett Szilágyi is (12-10). Elefteri hidegvérű volt (12-11), de aztán Gurisatti Gréta sem hibázott, aki így eldöntötte az elődöntőt: Magyarország–Görögország 13-11, a világbajnoki fináléba jutott a női válogatott!

„Szeretem, ha már ilyen nagy kapusunk van, akkor kicsi a hely a kapuban, egy ilyen helyzetben pedig nagyon nehéz mellette megtalálni a réseket, ezzel pedig valóban nagy lett” – tette hozzá Mihók Attila, aki az amerikaiak elleni fináléval kapcsolatban megjegyezte, azt várja, hogy felveszik a kesztyűt a kor legjobb csapata ellen.

A mérkőzés egyik hőse, Leimeter Dóra elmondta, nyugodt volt, mert tudta, ha esetleg hibázik is a kulcsszituációban, a csapattársai nem fogják a nyakába varrni. „Lőttem én már így utolsó másodperces gólokat, tudtam, hogy bárkire is jön majd ki a lövés, az fel fogja vállalni a feladatot, és annyira egyben vagyunk most fejben, hogy abban is biztos voltam, hogy gól lesz” – nyilatkozta Leimeter, aki az MTI kérdésére elmondta: ugyan nem őrá volt felrajzolva a figura, de végül így jött ki a lépés. „Ha ugyanilyen felszabadultan tudunk játszani, mint most, és ennyire összetartóak leszünk, akkor egy nagyon jó meccset játszhatunk az amerikaiakkal” – tekintett előre a fináléra a balkezes játékos.

A harmadik negyed végén és a negyedik elején is fontos gólt szerző Szilágyi Dorottya rendkívül magabiztosan nyilatkozott a fináléról: „Nyilván, ahogyan az amerikaiak ellen mindig is, biztosan nagyon kemény meccs lesz, de most azt érzem, hogy mindegy, ki jön velünk szembe, le tudjuk győzni.” A magyar–amerikai döntő pénteken lesz (tv.: 15.30-kor M4 Sport).