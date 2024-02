nepszava.hu;

2024-02-15 17:08:00

Rasszizmus miatt fegyelmi eljárást indított az MLSZ Mészöly Géza ellen

A magyar futball ezekben a napokban ismét nem a világra szóló sportsikerektől hangos.

A Diósgyőr elleni győztes bemutatkozása utáni sajtótájékoztatón elhangzottak miatt az MLSZ Fegyelmi Bizottsága eljárást indított Mészöly Gézával, az Újpest labdarúgócsapatának vezetőedzőjével szemben – írja az M4Sport. Felidézték, hogy a múlt vasárnap A 2-1-re megnyert bajnokit követően a vezetőedsző eléggé pejoratív módon említette a csereként beküldött nigériai csatárát, Frank Saserét.

Hát nem szerettem én se játszani egy ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja a labdát és megcsúsztatja – mondta a szakvezető, a színesbőrű játékosát rasszista kicsengésű jelzővel említve. Mint kiderült, ezt a szót Mészöly Géza – meglehet átgondolatlanul – mintegy dicséretnek szánta, mondván Frank Saseré bevetése kulcsfontosságú volt a győzelemhez. A portál hozzáfűzte, a fegyelmi eljárásról szóló bizottsági közlemény nem nevezte meg, hogy pontosan mi miatt indult az eljárás, így azt csak valószínűsíteni lehet.

A másik esetről a Blikk számol be. A jelenleg másodosztályú Budapest Honvéd jelenlegi futballistája, Kundrák Norbert, aki hét évvel ezelőtt a Ferencváros csapatában is megfordult, és tagja volt az FTC 2017-es magyar kupagyőztes gárdájának, azzal került be a hírekbe, hogy péppé verte szomszédját, s tettéért felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A sportoló és családja úgy megverte a miskolci Szabó Krisztiánt, hogy sokáig járni sem tudott, légmellet kapott, pszichológushoz jár, gyógyszereket szed, sőt, leszázalékolták. Erről, a 2022 nyarán történt esetről maga az áldozat tájékoztatta a lapot. Az összetűzés Szabó Krisztián két kutyája miatt tört ki, miután az állatok az utcára szöktek, Kundrák Norbert cukrászdája elé. Némi szóváltás után a férfit ütötték-rúgták, úgyhogy az intenzívre került. Kundrák Norbertet és a tettlegességben résztvevő hozzátartozóit súlyos testi sértés és csoportosan elkövetett garázdaság bűntettében jogerősen el is ítélték tavaly decemberben. A Miskolci Járásbíróság az egyik elkövetőt 1 év 6 hónap, a többieket 1 év 2 hónap két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, a végzés jogerős.