Doros Judit;

botrány;Orbán Viktor;évértékelő;elnöki kegyelem;Novák Katalin;

2024-02-17 19:00:00

Orbán Viktor próbált rendet tenni a fideszes fejekben, de van, amiről mélyen hallgatott

Hogy van az, hogy a NER eddigi három köztársasági elnökéből ketten szégyenszemre idő előtt megbuktak?

A miniszterelnöknek becsületére válik, hogy részletesen beszélt a nagyon kínossá vált kegyelmi botrányról, de hogy ez mekkora fejtörést okozhatott neki, mutatja: napokon át hallgatott erről a témáról. Vagyis jócskán el kellett gondolkodnia neki, meg a stábjának is, miként keretezze át ezt a botrányt. Végül úgy döntöttek, hogy nem kertelnek, érzékeltetik a közvéleménnyel és a saját táborukkal, hogy ez bizony nagy probléma, nagy veszteség, és hogy a köztársasági elnök, valamint a volt igazságügy-miniszter lemondása zavart okozott – értékelte Orbán Viktor beszédének bevezető részét Nagy Attila Tibor elemző.

Szerinte alapvetően a Fidesz-hívek megnyugtatására, és a fejükben való rend megteremtésére irányult az első öt-hat perc, hiszen gyakorlatilag a miniszterelnök egészen a szombati évértékelőig magukra hagyta saját pártja híveit. Végül kimondta, hogy súlyos hiba történt be, egyértelműen bírálta utólag a kegyelmi döntést, s most már, még ha „zaklatott szívvel” is, de köszönetet mondott Novák Katalinnak a munkájáért – tette hozzá. A saját felelősségéről - vagyis arról, miért és hogyan kerülhetett Novák Katalin ebbe a székbe, s hogy van az, hogy a NER eddigi három köztársasági elnökéből ketten szégyenszemre idő előtt megbuktak és távozásra kényszerültek – a miniszterelnök nem beszélt. Akkor ugyanis el kellett volna mondani azt is, hogy ő és a Fidesz elnöksége javasolta Novák Katalint, ezért az ő politikai felelőssége megkerülhetetlen. - Erről nem hallottunk önkritikus mondatot, noha ezzel együtt is a korábbi Orbán-beszédekhez képest ez most önkritikusabb volt – jegyezte meg – még akkor is, ha a miniszterelnök nem titkolta ugyan, hogy a Fidesz politikai közösségét kár érte, de ennek okát „ki nem kényszerített hibának” nevezte, elhárítva magáról a felelősséget.

Az elemző szerint a beszéd többi része érdemi újdonságot nem tartalmazott, nagyjából azok a panelek sorjáztak benne, amelyeket korábbi Orbán-beszédekben már többször hallhattunk, a zöld átállástól a nyugdíjak megvédésén át az infláció letöréséig vagy épp a „brüsszelezésig”.