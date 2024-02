Á. B.;

tüntetés;Curtis;

2024-02-18 14:24:00

Curtis szerint a pénteki egy „balos” tüntetés volt, ő csak zenélni szeretne, nem politizálni

Eleinte támogatta a demonstrációt, aztán rájött, hogy mégsem, szombaton pedig büszkén feszített Orbán Viktor évértékelőjén.

Egy rövid ideig elérhető Instagram-poszttal jelentkezett vasárnap a Curtis néven ismert Széki Attila.

Mitnt korábban beszámoltunk róla, pár nappal ezelőtt megjelent egy lista arról, kik támogatják a péntek esti, youtuberek által szervezett tüntetést. A felsorolásban megtalálható volt a zenész neve is. Ő azonban később szabadkozni kezdett, hogy nem csatlakozott semmiféle megmozduláshoz. Később aztán letiltotta az egyik szervezőt, Osváth Zsoltot.

„Ha nem mész el egy balos tüntetésre, mert már évekkel ezelőtt elmondtad, hogy jobboldali vagy és tudod, mire megy ki a játékk... akkor pedofil, napraforgó, NER-szopó, hiteltelen, megvásárolható ember vagy (szerintük)” - írta a rapper.

Hozzátette, hogy már gyermekkora óta fideszes, amit sosem titkolt és több interjúban is elmondott. „Igaz, a nagy liberálisok addig azok, ameddig ugyanazt fújod, amit ők” - fűzte hozzá. Nagybetűvel folytatva sorait azt hangoztatta, hogy ki kellene végezni az összes pedofilt és „ehhez asszisztálót”. Én ahogy eddig is csak zenélni szeretnék és nem politizálni - fogalmazott. Kitért arra is, hogy minden évben több száz gyereknek segít, amit ezek után sem fog változtatni. Remélem így már érthető voltam - zárta sorait.

Curtist az állítása szerint a pénteki tüntetésen még zavarta a politikai tartalom, Orbán Viktor évértékelőjén azonban már nem voltak ilyen fenntartásai..

Azt pedig csak a történelmi hűség kedvéért jegyezzük, meg, hogy nem „balos” tüntetés volt, youtuberek hirdették meg a Novák Katalin fémjelezte elnöki kegyelmi botrány után a gyermekek védelmében.