állatkínzás;válás;gyanúsítás;házaspár;Balatonfűzfő;kutyagyilkos;kapcsolati erőszak;

2024-02-19 14:43:00

Összeveszett feleségével, majd a földhöz vágta az asszony kiskutyáját, már nem tudták megmenteni az állat életét

Az agresszív férj korábban a nőt is bántalmazta, így a rendőrök őrizetbe vették, és állatkínzás mellett kapcsolati erőszakkal is gyanúsítják.

Még pénteken érkezett telefonhívás a Balatonalmádi Rendőrkapitányság járőreihez este hét óra után egy balatonfűzfői nőtől, aki éppen válófélben van a férjétől, aki azonban erre a tényre brutalitással válaszolt – derült ki police.hu híréből. A rendőröknek a bejelentő elmondta, hogy férje már a hazaérkezéskor veszekedni kezdett vele, majd a 44 éves férfi bement a házba, majd felkapta a szoba kanapéján fekvő fiatal, kis testű kutyát, majd a padlóhoz vágta, s az állatot a feleség hiába vitte orvoshoz, életét már nem lehetett megmenteni.

A nő a rendőröknek azt is elmondta, hogy férjével már korábban megromlott a viszonya, aki többször is agresszív volt vele szemben, telefonját korábban össze is törte, hogy azon ne tudjon segítséget kérni, féltékenység miatt pedig gyakran vitázott vele.

A 44 éves balatonfűzfői férfit a nyomozók állatkínzás vétségének és kapcsolati erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vétele után pedig kezdeményezték a letartóztatását.