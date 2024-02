P. L.;

védelem;fenyegetés;Magyar Péter;

2024-02-20 12:27:00

Magyar Péter: Biztonsági szakemberek 24 órás védelmet javasoltak

Ő azonban hiszi, hogy erre nincs szüksége.

Természetesen kapok válogatott fenyegetéseket a sok ezer támogató üzenet mellett. Biztonsági szakemberek 24 órás védelmet javasoltak és ajánlottak a helyzet komplexitása és az általam kritizált/megtisztítani kívánt körök ereje és veszíteni valója miatt - kezdte legújabb bejegyzését Magyar Péter a Facebookon.

Varga Judit volt férje úgy folytatta, ő továbbra is hiszi, hogy erre Magyarországon 2024-ben nincs szükség, vagy ha mégis, akkor a nyilvánosság ereje megvédi. Ugyanakkor azt is írta, tudja, hogy jogi eljárások tömkelegét fogják indítani, illetve kreálni ellene. „Ez a folyamat már el is indult. És nyilván még számíthatok újabb és újabb kreált vádakra, lejáratásokra, hogy ellehetetlenítsék az életemet és minden módon lejárassanak. Hálás vagyok a neves ügyvéd kollegáknak a felajánlott segítségért, illetve a jogász évfolyamtársaim támogatásáért. És persze köszönök minden pozitív üzenetet, imát és drukkot” - írta.

Azokra a kérdésekre, hogy miért kezdte el akcióját és mi a célja, úgy válaszolt, nem rombolni szeretne, hanem valami újat felépíteni. „Nyilván ez egyedül nem lehetséges, de szerencsére érezhetően tömegek gondolják azt, hogy a jövőt most írjuk és hogy a jövő valóban elkezdődött” - zárta bejegyzését.