Juhász Dániel;

pedagógusok;tanárok;tankerület;

2024-02-21 12:07:00

A tankerület érzékelte, hogy "forrong az ország", mégsem akarta meghallgatni a Karinthy Frigyes Gimnáziumból kirúgott tanárokat

Folytatódott a Karinthy Frigyes Gimnáziumból kirúgott tanárok pere.

A tankerület szerint a polgári engedetlenségi akcióban részt vevő pedagógusok akkor is mulasztást követtek el, ha aznap, amikor polgári engedetlenkedtek, egyébként nem is kellett volna órát tartaniuk – hangzott el a budapesti Karinthy Frigyes Gimnáziumból polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárok perének újabb tárgyalási fordulóján, amelyre szerdán került sor a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumán. A Külső-Pesti Tankerületi Központ jogi képviselője szerint “dolgozni akkor is kéne”, ha az érintett pedagógusoknak nem volt tanórájuk az adott napon.

A Karinthyból összesen hat pedagógust rúgtak ki 2022-ben, s azért indítottak pert, mert eltúlzott intézkedésnek tartják elbocsátásukat. A tankerülettől fejenként egymillió forint sérelemdíjat és végkielégítésüket követelik. A szerdai tárgyaláson a tanárok ügyvédje, Sziklai Tamás egyebek mellett azt hangsúlyozta,

A tankerület jogi képviselője szerint ugyanakkor volt “egyeztetés” 2022. október 7-én (amikor több száz tüntető jelent meg a tankerületi központ előtt, hogy támogassák azokat a tanárokat, akik személyesen szerettek volna találkozni Rábel Krisztina tankerületi igazgatóval), és számára “nem tiszta”, mit kellett volna még tennie a tankerületnek. Halmos Szilvia bíró megjegyezte, azt azért érzékelniük kellett, hogy “itt helyzet van”, mire a tankerület ügyvédje azt felelte,

- Ha a tankerületi rendszer egy kicsit is emberségesebb lenne, most nem tartanánk itt - erről Nemes Mária, az egyik kirúgott tanár beszélt a Népszavának. Ő földrajzot és angolt tanított a Karinthyban, nem mellesleg egyike volt azon keveseknek az országban, akik angol nyelven is tudnak földrajzot tanítani. Elmondta azt is, kollégái magániskolákban helyezkedtek el, ő azonban egy számítástechnikai cégnél dolgozik. Biztos abban, hogy amíg a mostani tankerületi vezetés van pozícióban, nem szeretne visszamenni tanítani.

A Karinthys tanárok pere február 23-án, pénteken folytatódik, elsőfokú ítélet tavasszal várható.