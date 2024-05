P. L.;

késelés;halállista;Bőny;

2024-04-30 15:21:00

Bőnyi késelés: egy család egész generációja szerepelt a 12 éves kislány halállistáján, a rendőrség emberölés miatt nyomoz

Az áldozatát már levették a lélegeztetőgépről, körülbelül másfél hét múlva engedhetik ki a kórházból.

Levették a lélegeztetőgépről a bőnyi iskolai késelés áldozatát. Most már az a cél, hogy ne alakuljon ki fertőzés vagy más szövődmény – derül ki a Telex cikkéből.

A portál úgy tudja, hogy a szívtájékon szúrt hatodikos kislányt tegnap reggel drámaian alacsony vérnyomással szállították kórházba, a mentőhelikopterben vérátömlesztést kapott, hogy életben maradjon. Műtét után szerencsére már aznap levehették a lélegeztetőgépről, a cél most az, hogy ne alakuljon ki szövődmény. Ha ezen is túl van, akkor 7-10 napig tartják bent a kórházban megfigyelésre. A Telex forrásai szerint a 12 éves kislánynak – aki most fél visszamenni az iskolába – szerencséje is volt, az életébe kerülhetett volna, ha fél- vagy egy órával később ér el hozzá a mentő. Édesapja Salzburgban dolgozik, úgy tudnia, eddig eddig nem akarta kivinni magával a feleslgét és a gyerekeit, most viszont érthető okokból elgondolkodott a lehetőségen. Szabó Csaba bőnyi polgármester közlése szerint a családjának első körben étkezési támogatást ad az önkormányzat, a további segítségről testületi ülésen döntenek.

A 12 éves kislányt az egyik osztálytársa – egy másik 12 éves kislány – szúrta meg hátulról egy 20 centiméter hosszú pengéjű konyhakéssel az osztályteremben hétfő reggel az első óra végén egy veszekedés után. A támadó diák halállistáját készített, amelyen piros színnel voltak megjelölve azok, akiket még meg akart ölni. Ezt a rendőrség lefoglalta, a megkéselt kislány édesanyjpedig , hogy szerepel rajta a másik gyermeke, az áldozat kilencéves öccse, valamint két unokatestvére is.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.

A támadó diák anyja korábban azt mondta a lapnak, hogy gyermekének apjával jó ideje megromlott a kapcsolatuk, fel is jelentette a rendőrségen korábban, ahol eljárás indult. Külön is költöztek, de múlt szombaton ismét rendőrt hívott, miután úgy érezte, hogy a férfi megfenyegette őt. Az asszony úgy gondolja, ez is szerepet játszhatott a kislány viselkedésében.